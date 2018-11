El Simba de la nova pel·lícula d''El rei lleó' us desfarà el cor

Els fans de Disney han embogit aquest divendres després que s'hagi fet públic el tràiler de la nova pel·lícula d''El rei lleó'. Es tracta d'una versió animada en 'live action' (imatge real) que anirà a càrrec de Jon Favreau, el mateix director que va liderar el 'remake' d''El llibre de la selva'. La pel·lícula s'estrenarà l'estiu del 2019 i el tràiler mostra les primeres imatges del nou Simba, un adorable cadell de lleó que tot just comença a descobrir el món al seu voltant.

La versió original comptarà amb les veus de Donald Glover (Simba), la cantant Beyoncé (Nala), Chiwetel Ejiofr (Scar) o James Earl Jones com a Mufasa, un personatge que Earl Jones ja va interpretar en la versió del 1994.

La versión Live Action de El Rey León se ve impresionante. Justo en la infancia. #TheLionKing pic.twitter.com/xNw32Pd51O — Los 80s y 90s (@80s_y_90s) 23 de novembre de 2018

Tres 'remakes' a la vista

A banda del 'remake' d''El rei lleó', Disney prepara també noves versions de 'Dumbo' i d''Aladí'. 'Dumbo', amb Tim Burton com a director, comptarà en el repartiment amb Danny DeVito fent de l'amo del circ i Colin Farrell com a veterà de guerra i antiga estrella de circ, a més d'un Michael Keaton en la pell de l'empresari despietat que vol explotar econòmicament l'elefant orellut.

'Dumbo' arribarà als cinemes el març del 2019. 'El rei lleó' ho farà al juliol. 'Aladí', per la seva banda, s'estrenarà al maig del 2019 i estarà dirigida per Guy Ritchie, amb Mena Massaoud com a princesa Jasmine.