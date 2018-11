Simbiòtic, un festival perquè el teatre sigui accessible tot l’any

El Festival Simbiòtic s’emmiralla en el Regne Unit. “Els britànics tenen un programa que dona suport a la producció de peces creades per artistes discapacitats i un altre que treballa per adaptar els espectacles del circuit mainstream ”, explica una de les directores del festival, Aina Pociello. En la tercera edició del Simbiòtic, que es farà al Lliure de Montjuïc del 30 de novembre al 2 de desembre coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre), el festival no es vol limitar només a exercir d’aparador de propostes teatrals inclusives. També vol “posar de manifest les mancances” del sector i “generar espais de diàleg i de debat”, diu Pociello. Per això aquest any el festival inclou una línia de formació, i també un laboratori per “donar les eines perquè qualsevol persona pugui anar al teatre” i perquè els professionals “investiguin noves fórmules i treballin amb llenguatges inclusius”, explica Pociello.

Aquest any, el Simbiòtic impulsa l’adaptació total de tres espectacles ( Màtria, La nena dels pardals i Cáscaras vacías ) que es veuran els dies del festival a l’Espai Lliure. Tots tres s’aixopluguen sota el lema escollit en aquesta edició pel Simbiòtic, que vol fer d’altaveu “d’històries invisibles per construir una memòria col·lectiva que representi a tothom”. En paral·lel, CaixaForum acollirà del 27 de novembre al 2 de desembre el Festival Inclús, que ha programat projeccions, tallers i activitats per donar visibilitat a les persones amb discapacitat a la societat. A la 6a edició de la iniciativa es podran veure pel·lícules com Altas expectativas d’Álvaro Campos i Pedro Antonio Paes i La vida de Anna de Nino Basilia.