El Sindicat de Músics Activistes reclama mesures d'urgència per fer front a la crisi

"Cal crear una prestació extraordinària dirigida a les treballadores intermitents de la música i, en general, de l’art i la cultura, que permeti a les artistes sense ingressos afrontar els següents mesos sense feina", explica el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!) en un manifest que ha publicat aquest dissabte i que ha difós a les xarxes amb l'etiqueta #JoEmQuedoSenseFeina.

"La música és una feina com qualsevol altra i també està patint els efectes negatius d'aquesta quarantena. Les treballadores de la música necessitem mesures urgents per combatre la crisi del coronavirus. Necessitem unir-nos davant la precarietat i la incertesa", afegeix el comunicat abans de reclamar mesures d'urgència per fer front a la crisi a les diferents administracions.

Les mesures que reclama SMAC! són: