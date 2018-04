Sis llocs antològics enyorats

Cinema Niza

Un cinema a canvi d’un centre cívic: els veïns de la Sagrada Família van acceptar que l’Ajuntament no comprés el cinema, que va ser enderrocat a finals de gener, a canvi d’un centre cívic a la zona. Està previst que l’Ateneu Sagrada Família estigui enllestit a finals d’any. També continuen les obres de la vintena de pisos que substitueixen el cinema, que va estar en funcionament entre el 1946 i el 2015. El promotor cedirà el pati de l’illa a l’Ajuntament.

Galeria Joan Prats

L’augment del lloguer va obligar la família De Muga a traslladar la seu de la seva galeria històrica, l’interior de la qual, de Josep Lluís Sert, no estava catalogat. L’empresària que els va succeir, Isabel de Pedro, no va poder obrir una finestra prevista en el projecte de Sert, però l’Ajuntament va autoritzar que la marca de roba Nautica alterés l’espai per instal·lar-hi una franquícia. Al soterrani hi queda un armari de l’antiga barreteria Prats, que sí que estava catalogat.

Teatre Novedades

L’Hotel Barcelona, de Francesc Mitjans, i el Teatre Novedades, de Miquel Ponsetí, van ser enderrocats l’any passat. El solar l’ocuparà un hotel de cinc estrelles i l’ampliació d’una franquícia. El Novedades va ser trencador per la seva funcionalitat i per l’estètica. Tant l’hotel com el teatre formaven part del catàleg de la Fundación Docomomo Ibérico i del Pla Nacional de Conservació del Patrimoni Cultural del SegleXX del ministeri de Cultura.

El Ingenio

L’Ajuntament va ajudar l’antiga propietària de la botiga, que es volia jubilar, entre els anys 2013 i el 2017, a trobar un nou propietari. La iniciativa dels empresaris d’El Rei de la Màgia va donar uns mesos més de vida a aquest establiment històric de capgrossos i gegants, però va acabar tancant al desembre. La pujada del lloguer i la negativa del nou propietari a negociar-lo li va donar el tret de gràcia. El continent està protegit com a establiment emblemàtic.

Musical Emporium

El final d’aquesta botiga de partitures centenària de la Rambla va ser molt trist: el propietari va vendre tots els mobles pocs dies abans d’abandonar el local, i el nou propietari, quan es va trobar amb la desfeta, va demanar que fos eliminada de la llista d’establiments emblemàtics. La venda es va produir el 2015 quan la protecció de Musical Emporium no estava definida. L’Ajuntament va obrir un expedient per recuperar els mobles, sense èxit.

Filatèlia Monge

Aureli Monge no va poder evitar el trasllat del seu negoci l’any 2014 tot i que estava ubicat en un edifici catalogat, el Palau Castell de Pons. Els mobles de la primera Filatèlia Monge eren modernistes, de l’antiga llenceria Jaumà i obra de l’ebenista Eugeni Calonge. La van sentenciar el canvi de propietat de l’edifici, la fi del contracte d’arrendament i el fet de no entrar a la llista d’establiments emblemàtics. Monge ara té el negoci en un entresol del carrer Boters.