El Sismògraf trasllada els espectacles a la tardor pel coronavirus

"No hem suspès ni hem reprogramat el Sismògraf, l'hem transformat", afirma la directora del festival de dansa d'Olot, Tena Busquets. El Sismògraf s'havia de celebrar del 23 al 26 d'abril, però la crisi sanitària causada pel coronavirus ha obligat a ajornar-ne una gran part de la programació. El festival manté la jornada per a professionals, que es farà aquest dissabte de manera telemàtica, i ha traslladat a la tardor els espectacles previstos en aquesta edició.

La prioritat del Sismògraf ha estat no cancel·lar les actuacions, i per això s'ha buscat una nova data per a totes les companyies catalanes i de l'estat espanyol programades. Amb l'esperança que a la tardor ja s'hagi aixecat el confinament i, encara que sigui amb limitacions, es pugui actuar, el festival ha programat els muntatges el 20 de setembre i el 3 d'octubre. Entre els artistes programats aquest any hi ha La Veronal, Juan Carlos Lérida, Cia. Maduixa i Ívida Cynara. A més, l'estrena de Sempreviva de la companyia Mar Gómez es farà durant les Festes del Tura, entre el 4 i el 8 de setembre.

Les companyies internacionals que havien d'actuar al festival –entre les quals hi havia els suecs Recoi, els francesos Adhok i els belgues Reckless Sleepers– saltaran directament a l'edició del 2021 perquè "a la tardor la mobilitat encara serà complicada, i moltes d'aquestes formacions no podran viatjar", assenyala Busquets. La directora del Sismògraf assumeix que "encara es trigarà molt a poder tornar a representar espectacles" i destaca que la crisi sanitària del coronavirus implicarà "un canvi de paradigma" pel que fa a les arts en viu: "Tot això canviarà la manera de veure espectacles. Estem anant cap a un altre lloc i ja no tornarem al que érem abans".