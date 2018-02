Són joves i els apassiona la música negra

Una trentena de joves d’entre 11 i 25 anys pujaran demà a l’escenari de l’Apolo de Barcelona per convertir l’emblemàtica sala en una gran festa de música negra. Són la Black Music Big Band (BMBB), una big band escola de les comarques gironines que va néixer el 2015 de la mà del multiinstrumentista i director Adrià Bauzó. I ho faran en un concert basat en el repertori del seu primer disc, Black Music Big Band, i que comptarà amb la col·laboració d’artistes com Raynald Colom, Llibert Fortuny i The Sey Sisters. L’espectacle, a més, servirà per inaugurar el 17è Black Music Festival, la programació del qual s’escamparà pel país fins al 18 de març amb concerts de Martha Reeves and the Vandellas, Ibeyi, Shirley Davis, The Reverend Shawn Amos, Bitty McLean, La Raíz i La Soul Machine, entre d’altres.

“Feia temps que volia crear una big band de soul i funk, perquè n’hi ha moltes de swing i jazz però poques d’especialitzades en aquest gènere de música negra”, recorda Bauzó, que es va posar en contacte amb el Black Music Festival i la Casa de la Música del Gironès, que ràpidament s’hi van engrescar. “L’Adrià ho va veure claríssim des del principi i no s’equivocava. Quan vam penjar la convocatòria anunciant la seva creació s’hi van apuntar una quarantena de joves en només tres dies”, recorda el director de la Casa de la Música de Salt, Jordi Planagumà. Pocs mesos després, el 2016, van estrenar el seu directe al Black Music Pícnic de Girona, que s’ha convertit en una tradició anual i que aquest any se celebrarà el 17 de març. Abans, però, la BMBB inaugurarà el festival amb un concert a la sala Apolo. “Vam pensar que era una gran oportunitat per donar a conèixer la big band fora de les comarques gironines”, indica el director del festival, Pau Marquès, que ressalta que els joves “fa setmanes que assagen i en tenen moltes ganes”.

Estrena en territori barceloní

“Estem molt nerviosos. No hem tocat mai a Barcelona i és un gran pas per a nosaltres”, admet una de les cantants, Anna Fonalleras, de 24 anys. Al seu costat, la guitarrista Maria Oliver, de 18, assenteix amb el cap: “Vam flipar molt. A l’Apolo hi toquen grans artistes i no ens podem creure que nosaltres també ho farem”, diu amb els ulls ben oberts. Fonalleras forma part de la banda des de la seva creació i Oliver hi va entrar fa un any i mig, després de veure’ls en un concert: “Em va agradar molt el bon rotllo que hi havia entre ells i em vaig dir: vull entrar-hi”. I així ho va fer.

Cada any obren una convocatòria per a nous integrants. En total són 34 membres entre cantants, trombons, saxos, bateries, percussionistes, guitarres, trompetes, baixistes i pianista. Assagen els divendres, de 8 a 10 del vespre, a l’Espai Marfà de Girona, sota la batuta d’Adrià Bauzó i de la seva mà dreta -“i mà esquerra”-, Nuri Mancebo, que és la directora vocal i coach. “Al principi la feina era crear i empastar les veus, i ara és aconseguir que s’empoderin, que no tinguin vergonya i que s’ho passin bé a l’escenari”, assenyala Mancebo, que per al concert a Barcelona ha fet un pas més: “Hem treballat les entrades i sortides de l’escenari, algunes coreografies, els enllaços entre cançons, la posada en escena...”

El concert arriba després de complir un dels seus somnis: la gravació d’un disc, gràcies al suport econòmic de les beques Kreas de Girona, la Fundació Metalquímia i la Generalitat. Així, al novembre es van tancar durant tres dies als estudis 44.1 d’Aiguaviva (Gironès) per enregistrar la dotzena de temes que formen el seu primer treball. “Va ser increïble, ens ho vam passar molt bé”, recorda el més petit del grup, Joan Matacas, d’11 anys. “L’enregistrament ens va unir molt com a banda. Van ser moltes hores de feina i tothom s’hi va implicar molt. I tot el procés de treball va ser idèntic al dels professionals, amb la mateixa exigència i rigorositat”, assegura Adrià Bauzó, que agraeix la col·laboració dels artistes que hi participen, com Llibert Fortuny, que els ha cedit un dels seus temes: Mal d’ous.

Una petita gran família

La majoria dels integrants de la Black Music Big Band són de les comarques gironines i tots asseguren que amb aquesta experiència han crescut molt com a músics i com a persones. “Aprens a escoltar els altres instruments, a tenir seguretat a l’escenari, a confiar en tu mateix. I l’Adrià i la Nuri ho posen molt fàcil i ens engresquen a tots amb el seu entusiasme”, assegura la cantant Sandra Romero, mentre que el bateria Pau Canal creu que el millor és que “cada cop demanen més nivell” i això fa que tinguin “més ganes de tocar”. “Som com una gran família, ens ajudem, compartim i sobretot gaudim de la música”, conclou la cantant Jana Barneda.

Alumnes i directors coincideixen en els valors que aprenen més enllà de la música. “Aprenen a tocar en grup, a escoltar-se, a ser bons companys, a llegir una partitura, a improvisar...”, explica Mancebo. I lluny de conformar-se amb les fites assolides, ja en tenen més entre els seus plans. “Estem fent un intercanvi amb una big band d’Anglaterra, preparant col·laboracions amb grans artistes i més projectes que anirem revelant més endavant”, diu Bauzó, que augura que aquests passos són els primers d’un llarg i exitós camí.