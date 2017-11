El Sónar celebrarà el 25è aniversari amb una crida a la intel·ligència extraterrestre

El Sónar arribarà l'any que ve al 25è aniversari, i entre les activitats previstes per celebrar-ho n'hi ha una de ben especial, Sónar Calling GJ273b. Es tracta de la primera sèrie de transmissions de ràdio que s'enviarà a un exoplaneta planeta pròxim i "potencialment habitable". El missatge inclou 33 peces de músics, de 10 segons cadascuna, comissariades pel Sónar i creades per artistes afins al festival. La resposta de l'exoplaneta, si n'hi hagués, podria arribar d'aquí 25 anys.

Entre els artistes convidats hi ha Autechre, Richie Hawtin, Carsten Nicolai, Modeselektor, Laurent Garnier, Holly Herndon, Matmos, Jean-Michel Jarre, Nina Kraviz, The Black Madonna, Kate Tempest, Kode 9, Laurel Halo i Daito Manabe. La música i els missatges dels artistes són a la web del Sónar.

Pel que fa al contingut de les peces, n'hi ha de tota mena, inclosos missatges crítics amb la deriva destructiva dels humans vers la Terra. Carsten Nicolai ha fet un enregistrament del batec del cor de la seva filla abans de néixer; Autechre, música feta amb els primers 449 nombres primers; BFlecha, una peça basada en els cicles dels ecosistemes terrestres; Jean-Michel Jarre, una melodia de l'estil de la de la pel·lícula 'Encontres a la tercera fase', i Laurel Halo, un lament i alhora un crit d'auxili: 'Please save us!'.

Segons els directors del Sónar, Enric Palau, Ricard Robles i Sergio Caballero, "Sónar Calling GJ273b neix de la necessitat humana de comunicar-nos i connectar, i d'una inquietud que és present a totes les civilitzacions de la història: estem sols a l'Univers". "Al Sónar desitjaríem que no fos així. Tal com els humans estem gestionant el nostre planeta, potser és el moment de comunicar-nos amb una intel·ligència exterior per demanar-los ajuda i consell", expliquen els directors del festival, que afegeixen que el Sónar "aposta per recuperar la consciència planetària i engegar una reflexió col·lectiva a la qual se sumin nous convidats i noves idees, en aquest cas, extraterrestres".

El missatge s'envia a l'estrella de Luyten, la més pròxima, amb un exoplaneta potencialment habitable i que és visible des de l'hemisferi nord. Aquest exoplaneta es coneix com a GJ273b, i es troba a 12,4 anys llum de la Terra (més de 120 bilions de quilòmetres). Les primeres transmissions es van enviar els dies 16, 17 i 18 d'octubre des de l'antena d'EISCAT (Associació Científica Europea de Dispersió Incoherent, per les sigles en anglès) ubicada a Tromsø (Noruega). La segona fase de transmissions està programada per a l'abril del 2018. Sónar Calling GJ273b és fruit de la col·laboració del Sónar amb l' Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i METI International (Messaging Extraterrestrial Intelligence).