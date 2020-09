El Sónar+D CCCB serà virtual i presencial

El Sónar ha treballat tot l'estiu perquè la pandèmia no convertís 2020 en un any en blanc. La impossibilitat de celebrar el festival al juny, va dur l'organització a pensar una alternativa, el Sónar+D CCCB, una iniciativa híbrida (telemàtica i presencial) que se celebrarà els dies 18 i 19 de setembre. Hi haurà tant trobades professionals relacionades amb els Sónar+D com actuacions musicals, que es podran seguir en streaming i algunes de manera presencial amb aforaments reduïts (80 persones als xous i entre 10-20 persones a les xerrades i tallers).

Tot plegat seran més de setanta activitats, com ara concerts, debats, sessions de DJ, tallers, exposicions i nous formats com vídeo càpsules produïdes expressament per al festival. Entre els artistes que hi participaran hi ha Arca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Max Cooper, Ryoji Ikeda, Nicola Cruz, Morad, Ms Nina i Niño de Elche.

El centre neuràlgic serà el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), allà on va néixer el Sónar l'any 1994, però també hi ha altres espais, com la Torre d'Alta Mar, amb vistes panoràmiques de la ciutat, que acollirà sessions de DJ locals el seguiment de les quals serà exclusivament en línia.