Sopa de Cabra estrena un Sons del Món marcat per les mesures contra el covid-19

"Els demanem que portin la mascareta durant tot el concert i els recordem que només es poden moure del perímetre de la seva cadira per anar al lavabo". Aquest era el missatge que ressonava ahir pels altaveus del festival Sons del Món, just abans que Sopa de Cabra sortís a l'escenari de la Ciutadella de Roses per inaugurar la tretzena edició, marcada per un covid-19 que ha tingut en suspens als organitzadors fins a l'últim moment i que els ha obligat a implantar tota mena de mesures per evitar el contagi entre els assistents. Però això no va impedir que els fans del grup gironí cantessin i ballassin els nous temes de la banda, intercalats amb grans clàssics com El boig de la ciutat, El far del sud o Tot queda igual.

Les mesures imposades a conseqüència del coronavirus es notaven tot just accedir al recinte de la Ciutadella: cues molt espaiades, gel obligatori a les mans i una indicació del personal: "L'entrada al concert serà esglaonada i per zones. Pels altaveus li indicaran quan pot accedir a la seva localitat".

"És un pal estar amb mascareta tota l'estona, però és el que hem de fer, no? Que no vull tornar al confinament", admetia amb un to de resignació la Laura a la cua d'un dels tres food trucks de la Zona Village, que es complementa amb una barra de begudes. Ella i la seva parella són de Barcelona i van comprar les entrades fa temps: "Però hem patit fins a l'últim moment. No sabíem si amb el rebrot de Figueres s'anul·laria". Una por que també han compartit els organitzadors: "Estem molt contents de poder oferir aquesta tretzena edició de Sons del Món, que durant molt de temps ha penjat d'un fil", reconeixia el seu director, Xavi Pascual, just abans de començar el concert.

"La cultura és segura"

"Bona nit, malparits!", va cridar Gerard Quintana quan va saltar a l'escenari per oferir els primers tres temes de la nit, que formen part del seu últim àlbum, La gran onada: Fràgil, Farem que surti el sol i Diuen adéu. "Gràcies per ser aquí. Això és gràcies a la tossuderia de molta gent per creure que la cultura és segura!", va reivindicar el cantant abans d'explicar que el tema Llibertat el va escriure després de visitar Jordi Cuixart a la presó. "Hi ha gent que, per defensar la democràcia, no té llibertat i hi ha gent que, per pixar-se en la democràcia, té llibertat, com la monarquia", va deixar anar abans d'entonar els primers acords.

La banda de Girona va reunir fidels de tres generacions: des de joves adolescents fins ben entrats a la seixantena. Durant tot el concert, el públic es va mantenir assegut a les cadires separades per grups afins, excepte quan van tocar els grans hits de la banda com L'Empordà, Si et quedes amb mi o Camins, que no van poder evitar aixecar-se per ballar sense moure's del lloc. I si algun assistent es treia la mascareta, el personal de seguretat, molt pendent en tot moment, els demanava que se la posessin.

"Teníem tantes ganes de tornar-los a veure en directe... Després del confinament encara valores més poder anar a un concert", destacaven la Marta i el Manel, una parella de Tarragona que, al sortir, reflectien un sentiment comú entre els assistents: "Ja prendrem les mesures que calguin, però ara més que mai hem d'ajudar els músics i tots els artistes. Perquè volem continuar gaudint de nits com la d'avui i no podem deixar que el covid ens ho impedeixi".