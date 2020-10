Mor als 81 anys Spencer Davis, el músic de 'Gimme some lovin''

El músic britànic Spencer Davis, membre de la banda The Spencer Davis Group i un dels responsables d'èxits com Gimme some lovin', va morir dimarts als 81 anys. El seu agent Bob Birk ha explicat a mitjans com la BBC i The New York Times que Davis va morir en un hospital de Los Angeles (EUA), on es trobava ingressat des de feia una setmana a causa d'una pneumònia.

The Spencer Davis Group va ser un dels grups que van formar l'anomenada invasió britànica dels anys 60, que és com es coneix col·loquialment l'èxit que nombroses bandes pop de les illes van aconseguir als Estats Units en aquella dècada. Amb The Beatles, The Rolling Stones i The Who com a estendards, la invasió britànica també va incloure bandes com The Spencer Davis Group, que va començar la seva trajectòria al començament dels anys 60 a Birmingham.

Un dels encerts de Spencer Davis, que havia nascut el 1939 a la ciutat gal·lesa de Swansea, va ser fitxar Steve Winwood. Explica la llegenda que la resta de membres de la banda van deixar que Spencer Davis protagonitzés el nom del conjunt perquè ell fes les entrevistes i la resta poguessin seguir dormint. En qualsevol cas, amb Davis a la guitarra; Steve Winwood com a cantant principal, guitarrista i teclat; el seu germà Muff Winwood al baix, i Peter York com a bateria, la banda va aconseguir el seu primer triomf el 1965 amb Keep on running.



Però aquest èxit quedaria en poca cosa comparat amb el que van aconseguir el 1966 amb Gimme some lovin', la seva cançó més popular i encara un clàssic avui. També van funcionar molt bé altres cançons seves, com I'm a man, en què sobresortia l'excitant combinació de rock dels seixanta amb aires de blues que va caracteritzar The Spencer Davis Group.

Però igual que la incorporació de Steve Winwood va ser un impuls al projecte, la seva sortida el 1967 per formar primer Traffic i després assolir la fama en solitari va deixar The Spencer Davis Group fora de joc just quan estaven al cim a banda i banda de l'Atlàntic. El grup va seguir durant un temps més sense arribar ni de bon tros a la brillantor de la seva era daurada i al llarg de les dècades va tenir diverses reencarnacions en mode revival.