L'últim bram de fúria de Spike Lee i les estrenes online de la setmana

'DA 5 BLOODS: HERMANOS DE ARMAS'

Spike Lee connecta el Black Lives Matter amb la memòria de la Guerra del Vietnam

El 3 de juny, sis dies després de l’assassinat de George Floyd, Spike Lee va estrenar el curtmetratge 3 brothers, en què intercalava les atroces imatges dels ofegaments a mans de policies blancs de Floyd, Eric Garner (mort el 2014) i Radio Raheem, el memorable personatge de la seva pel·lícula del 1989 Fes el que calgui (Do the right thing). Així, el director de Malcolm X constatava que, per al poble afroamericà, la història ha esdevingut un etern retorn a un escenari brutal d’opressió i violència. Aquesta tesi travessa tota l’obra de Lee i vehicula la trama de la urgent Da 5 Bloods: Hermanos de armas, en la qual un grup d’exsoldats negres tornen al Vietnam actual per recuperar el cos d’un antic company caigut en combat. Segueix llegint. Disponible a Netflix a partir del 12 de juny



'A BREAD FACTORY'

Un film joiós sobre la inextricable relació entre cultura, comunitat i política

“Hi solien fer pa, aquí; i ara vivim en una època d'engrunes. Però el que aquestes dones han aconseguit fer amb aquestes engrunes és miraculós, sort en tenim”, comenta un dels assistents a la trobada per discutir el futur d'una fàbrica de pa reconvertida des de fa anys en espai cultural de la mà d'una parella, la Dorothea (extraordinària Tyne Daly, la morena de Cagney & Lacey) i la Greta ( Elisabeth Henry), que ara veuen el projecte en perill a causa de la gentrificació. També és miraculós A bread factory, tercer llargmetratge de Patrick Wang, economista reconvertit en director de cinema que aixeca un brillant i joiós díptic al voltant del vincle entre cultura, comunitat i política. Segueix llegint. Disponible a Filmin a partir de l'11 de juny



'THE VAST OF NIGHT'

Una obra de ciència-ficció que és tota una lliçó d’ètica i estètica de la sèrie B

El primer que veiem a The vast of night no és una imatge, sinó un so: freqüències que semblen correspondre’s amb la hipnosi psicodèlica de les guitarres que se senten a la banda sonora, i que deixen una subtil empremta damunt la foscor de la pantalla en negre. Es tracta d’una bona manera de preparar el terreny per a una proposta en què el que se sent sovint és més revelador que el que els nostres ulls amb prou feines intueixen en la immensitat de la nit. A continuació, l’ opera prima d’Andrew Patterson ofereix una altra pista sobre les seves coordenades, tot acostant la càmera a un monitor de televisió que emet la capçalera d’una sèrie que sembla cosina de La dimensió desconeguda. Segueix llegint. Disponible a Amazon Prime a partir del 12 de juny



'ARTEMIS FOWL'

De futur 'Harry Potter' a contingut prèmium de Disney+

El 2001, el mateix any que Harry Potter i la pedra filosofal arribava als cinemes, l'autor irlandès Eoin Colfer va publicar Artemis Fowl i el món subterrani, una novel·la fantàstica que acabaria convertint-se en una saga i venent més de 25 milions d'exemplars arreu del món. El protagonista era l'hereu d'una nissaga criminal, un nen prodigi de 12 anys decidit a augmentar la fortuna familiar, minvada arran d'un enfrontament del seu pare amb la màfia russa. La fantasia entrava en joc quan el noi descobria que les criatures màgiques dels contes de fades eren reals, tot i que vivien amagades dels ulls humans, i dissenyava un pla magistral per segrestar-ne una i obtenir un rescat d'or. “És Jungla de vidre amb fades”, resumia Colfer la proposta. Segueix llegint. Disponible a Disney+ a partir del 12 de juny