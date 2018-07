Steve Ditko: el traç elegant

Steve Ditko era un dibuixant elegant, fi, únic i inimitable. Creador d’atmosferes creïbles amb quatre traços simples, ja fossin urbanes o fantàstiques, i gran coneixedor de les expressions facials i l’anatomia humana, Ditko no semblava destinat a dibuixar superherois. Però el seu traç conferia una elegància especial a les figures que compensava la manca d’espectacularitat superheroica, i la seva narrativa detallada el convertia en el perfecte narrador d’històries, ja fossin curtes o llargues. Per si això fos poc, el talent de Ditko transcendia el dibuix i era capaç de crear arguments i històries. Amb aquestes qualitats no és estrany que Stan Lee el tingués com un dels seus col·laboradors més importants i talentosos. D’aquesta col·laboració en van néixer dos personatges tan únics com ell mateix: Spiderman i el Doctor Strange, oposats en els seus plantejaments però units pel talent de Ditko. Spiderman-i el seu alter ego Peter Parker- vivien les seves aventures en un entorn urbà, realista, on el component fantàstic es reduïa a la mínima expressió i l’acció sovint se supeditava a la relació entre els personatges. I la màgia del personatge el va convertir en la icona cultural que és actualment. Parlant de màgia, Ditko va crear els mons i dimensions màgiques en què es movia el Doctor Strange. Totalment aliè, en el plantejament i en el caràcter, a Spiderman, el nostre doctor es va convertir en un dels pilars de l’univers Marvel, i denota la versatilitat de Ditko. Han passat més de cinquanta anys des de la creació d’aquests dos personatges i encara avui molts lectors pensen, pensem, que la versió definitiva de Spiderman i el Doctor Strange és la de Stan Lee i Steve Ditko. I això tan sols està a l’abast dels més grans.