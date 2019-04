El Suprem demana al govern espanyol l'últim acord sobre l'exhumació de Franco abans de decidir si la suspèn

Continua el serial per exhumar Franco i el desenllaç és incert. El Suprem ha demanat al govern espanyol l'últim acord sobre l'exhumació de Franco abans de decidir sobre la suspensió cautelar que van demanar els hereus del dictador. La sala tercera del Tribunal Suprem ha acordat avui, abans de decidir la suspensió cautelar, una còpia de l'acord del consell de ministres del 15 de març i els antecedents de l'acord.

La portaveu del govern espanyol, Carmen Calvo, va ser l'encarregada d 'anunciar l'acord el 15 de març passat i va reiterar que el recorregut per exhumar el dictador havia sigut llarg: va començar amb l'aprovació de la llei de memòria històrica del 2007, l'estudi dels experts que es va fer públic el 2011, el reial decret llei que es va aprovar el 24 d’agost, per exhumar Franco, amb 176 vots a favor, 165 abstencions (PP i Ciutadans) i dos diputats del PP en contra, i tots els informes que han anat fent públics diferents organismes internacionals com les Nacions Unides. "El dictador no pot continuar en una tomba d'estat i en un lloc d'exaltació", va dir Calvo, que tampoc va poder garantir que l'exhumació es portés finalment a terme perquè depenia del Suprem. D'altra banda, el 10 de juny és després de les eleccions espanyoles.

L’exhumació i el trasllat del dictador a un altre lloc s’han convertit en un pols entre els nets del dictador i la Fundación Francisco Franco i el govern espanyol. Entre víctimes i experts hi ha acord: el dictador no pot ser enterrat en un lloc que es converteixi en un símbol per als nostàlgics i on se celebrin homenatges.

S'han interposat fins a 17 recursos contra l'exhumació del dictador. Darrere d'aquests recursos hi ha la comunitat benedictina del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco i els hereus del dictador.