260x366 El Suprem admet el recurs de la família Franco contra l'exhumació del dictador El Suprem admet el recurs de la família Franco contra l'exhumació del dictador

La sala tercera del Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs interposat pels nets de Francisco Franco contra l'acord del consell de ministres del 8 de novembre passat per exhumar el cos del dictador del Valle de los Caídos. L'exhumació podria quedar en suspens fins que no es dicti sentència.

Després de més de 40 anys de democràcia, doncs, encara no serà possible treure les restes del dictador del Valle de los Caídos, que no és tan sols un monument que glorifica un dictador responsable de centenars de milers de morts, sinó que també representa la humiliació dels perdedors de la Guerra Civil.

L'advocat Luis Felipe Utrera-Molina, que és qui representa els nets del dictador, ha assegurat al diari 'El Español' que l'acord de govern del 8 de novembre era susceptible d'impugnació segons l'article 25 de la llei de la jurisdicció, perquè "produeix indefensió o perjudici irreparable als drets o interessos legítims". Segons ha explicat Utrera-Molina, el recurs dels Franco també fa referència a les "irregularitats ja produïdes en el marc del procediment de l'exhumació, que hauria de tenir un caràcter col·lectiu respecte a tots aquells inhumats al Valle de los Caídos que no haguessin mort a conseqüència de la Guerra Civil, i tan sols s'ha incoat respecte a les restes mortals de Franco".

Des que el govern espanyol va anunciar la intenció de treure el dictador del mausoleu la família Franco no ha parat de batallar. Van exigir que fos enterrat a la cripta de l'Almudena, al cor de Madrid, i que la cerimònia es fes amb honors militars. I això implica, entre altres coses, l’himne estatal complet, descàrrega de fuselleria i canonades.

La previsió era que “abans de finals d’any” Espanya pogués celebrar els 40 anys de la Constitució amb el botxí lluny de les víctimes. “No pot passar ni un minut més sense el respecte per a totes les víctimes del conflicte. Un dictador no pot tenir una tomba d’estat en una democràcia consolidada com l’espanyola. No hi ha cap democràcia amb què ens vulguem comparar que hagi sostingut una situació així”, va dir la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, quan es va aprovar el decret llei que havia de permetre l'exhumació del dictador.