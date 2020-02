El Suprem obliga el Ballet Nacional d'Espanya a fer indefinida una ballarina que havia acomiadat

La sala social del Tribunal Suprem ha confirmat aquest dilluns com a treballadora indefinida una ballarina que va ser acomiadada del cos de ball del Ballet Nacional d'Espanya, segons informa Europa Press. La decisió es produeix després d'haver-se acreditat que la treballadora va encadenar contractes temporals –fins a deu entre el 2002 i el 2012– per dur a terme activitats permanents i estructurals de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música (Inaem).

El Suprem adverteix que aquesta pràctica no està permesa ni pel reial decret que regula la relació especial dels artistes d'espectacles públics ni per l'Estatut dels Treballadors. Així, el tribunal ha aplicat al règim laboral específic dels artistes, l'article 15.5 de l'Estatut dels Treballadors, el qual permet convertir un contracte en fix quan en un període de 30 mesos la persona hagi sigut contractada més de 24 mesos per una mateixa empresa. Això es dona amb o sense solució de continuïtat, en el mateix o diferent lloc de treball, o mitjançant dos o més contractes temporals.

El Ballet Nacional d'Espanya, per la seva banda, defensava que la regulació especial excloïa l'aplicació de l'article 15 de l'Estatut i que, per tant, permetria la successiva celebració de contractes temporals sempre que estiguessin lligats a una o diverses actuacions, a la permanència en el cartell d'una obra o a una temporada.

Però amb aquesta sentència el Suprem desestima el recurs de cassació interposat per l'Inaem i confirma la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que, igual que la sentència d'instància dictada per un jutjat social de Madrid, va declarar l'acomiadament improcedent i va condemnar l'empresa a la readmissió de la dona o al pagament d'una indemnització de 51.666 euros.

La sentència recorreguda va considerar que el cessament va ser un acomiadament al negar la validesa dels contractes temporals en aplicació de l'article 15.5 de l'Estatut dels Treballadors. El Tribunal Suprem comparteix el mateix criteri i conclou que, en l'àmbit d'aquesta relació laboral especial, "amb independència que la temporalitat pugui ser utilitzada amb normalitat, no hi ha cap dubte que, quan l'objecte de l'activitat contractada sigui la realització de tasques estructurals i ordinàries de l'ocupadora, l'única contractació possible sigui la contractació indefinida".

En el cos de ball des del 2002

La ballarina havia prestat serveis per al Ballet Nacional en el seu cos de ball des del 2002, i per fer-ho havia subscrit diversos contractes de durada determinada, en els quals quedava constància que la contractació de la treballadora era "per a la prestació dels serveis propis d'aquesta activitat artística, en les activitats de repertori del ballet".

En la sentència es recorda que l'artista "havia d'estar a la disposició del ballet per actuar en tots els espectacles en què se la requerís dins de les activitats programades per l'Inaem", de manera que en tot moment estava subjecta a les necessitats de la direcció artística pel que concerneix assajos, classes i plans de treball. Aquesta disponibilitat comportava que la ballarina estigués sotmesa a dedicació exclusiva, la qual cosa feia que "no pogués actuar en cap altre espectacle, ni tan sols benèfic, sense autorització escrita".

La sala dedueix que els contractes successius no estaven lligats a una activitat conjuntural determinada, sinó a un conjunt d'activitats que conformaven l'activitat ordinària i estructural de l'Inaem. Així, dona per provat que la disponibilitat de la ballarina no era per a una funció concreta que s'allargués en el temps.