El Suprem admet a tràmit els recursos contra la sentència que anul·la la venda de les obres de Sixena

El Tribunal Suprem (TS) va admetre a tràmit el 3 de juny els recursos de cassació que van interposar el gener del 2018 el govern de la Generalitat, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i el Consorci del Museu de Lleida contra la sentència del 30 de novembre del 2017 que va declarar nul·la la venda de les obres de Sixena a la Generalitat. Amb aquests recursos es pretén recuperar les 97 obres que ara són al monestir de Vilanova de Sixena, 43 de les quals van ser lliurades després de l'entrada de la Guàrdia Civil al Museu de Lleida en plena aplicació del 155 a Catalunya. Les altres 53 eren al MNAC i van ser lliurades per l'aleshores conseller de cultura, Santi Vila. Segons la interlocutòria, s'ha obert un termini de 20 dies per recórrer aquesta admissió a tràmit.

Sixena recorrerà per la "desmesura" dels recursos

Tal com recull l'ACN, segons l'advocat que ha representat l'Ajuntament de Vilanova de Sixena en aquesta causa, Jorge Español, es tracta d'una "simple admissió a tràmit" i s'ha mostrat sorprès pel fet que, si bé és cert que hi ha un gran percentatge de recursos que el Suprem no admet, aquests "xoquen" per la seva extensió: 70 pàgines, quan el tribunal normalment desestima els que superen les 25. Español ha assegurat que al·legaran aquesta admissió a tràmit perquè l'extensió del recurs és "desmesurada i no s'haurien d'admetre".

Tanmateix, el lletrat ha admès que estan "molt tranquils" perquè les sentències que anul·len la venda de les obres "són brillants i molt ben treballades" i "coincideixen plenament amb la jurisprudència del Suprem". S'ha referit així al raonament que ha defensat quan indica que un monument nacional no es pot dividir i que, per tant, no se'n pot vendre una part ja que aleshores "desestructura la seva catalogació".

Sota l'ombra del 155

La Generalitat, el MNAC i el Museu de Lleida van presentar els recursos de cassació al Suprem contra la sentència de l'Audiència d'Osca del 30 de novembre del 2017 que ratificava la nul·litat de la compravenda de 97 obres d'art del monestir de Sixena pel Govern a les monges santjoanistes, una resolució dictada en primera instància pel jutjat d'instrucció número 1 d'Osca l'abril del 2015. Les institucions catalanes reclamen que tornin a Lleida i Barcelona les obres que actualment són al monestir de Vilanova de Sixena. Precisament en virtut de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya després del referèndum d'autodeterminació de l'octubre del 2017, el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, actuant com a conseller de Cultura en funcions, va autoritzar la presentació dels recursos al Suprem per evitar que la Generalitat al·legués indefensió davant el Tribunal Constitucional.

Es va presentar un sol escrit però amb dos recursos: un de cassació i un altre d'extraordinari per infracció processal. D'aquesta manera, un qüestionava el fons i l'altre la forma de la sentència de l'Audiència d'Osca. Els recursos es fonamentaven en nombrosos motius, entre els quals que s'havia causat indefensió al Consorci per no haver pogut intervenir de bon principi en el procés, ja que les demandes del govern d'Aragó i de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no es van adreçar contra ell. També s'al·legava que la sentència 6/2012 del Tribunal Constitucional negava que el govern d'Aragó pogués exercir les seves competències en matèria de cultura sobre les 44 peces provinents de Sixena, que la declaració de monument nacional de 1923 del monestir de Sixena no va protegir les esmentades peces i que no calia comunicar ni demanar autorització per adquirir-les al ministeri de Cultura ni al govern d'Aragó, ja que Catalunya ja tenia, el 1983, competències en matèria de cultura.