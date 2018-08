'Suspiria', de Luca Guadagnino, inaugurarà el Festival de Sitges

El cineasta italià Luca Guadagnino, director de 'Call me by your name', s'ha atrevit amb tot un clàssic del cinema de terror, 'Suspiria' (1977), del mestre del 'giallo' Dario Argento. Guadagnino n'ha fet una nova versió que presentarà a Venècia i que després, el 4 d'octubre, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya de Sitges. A més, tant el director com l'actriu Tilda Swinton visitaran Sitges, on ella rebrà un gran premi honorífic.

Aquesta nova 'Suspiria' està protagonitzada per Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth i Jessica Harper, protagonista del film original d'Argento. La banda sonora ha sigut creada per Thom Yorke, líder del grup Radiohead.