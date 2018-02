El TNC viatja al centre de la Terra amb un muntatge que fusiona dansa i projeccions

Què es trobarien Axel i Otto si viatgessin al centre de la Terra en ple segle XXI? La resposta es troba a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), on Roseland Musical trasllada a l'època actual el 'Viatge al centre de la Terra' de Jules Verne. L'obra, amb dramatúrgia de Manuel Veiga, utilitza la novel·la de Verne com una guia però en canvia algunes coses. D'entrada, els protagonistes no són tiet i nebot, sinó dues germanes que inicien l'aventura a la recerca del seu avantpassat. "Volíem que els dos personatges principals fossin dones", explica Veiga, que s'ha inventat el personatge de l'avi de les noies, un home que ja va intentar accedir al centre de la Terra i que va desaparèixer, perquè així tinguessin un motiu comú per emprendre el viatge.

Els personatges de 'Viatge al centre de la Terra' pràcticament no utilitzen les paraules. El muntatge, que serà al TNC fins a l'11 de març, es desenvolupa a través de la dansa i un conjunt d'imatges i vídeos projectats en diverses pantalles. L'objectiu d'aquesta opció escènica és, segons la directora de l'obra Marta Almirall, apropar la dansa als nens i nenes "a través d'un llenguatge que els facilita estimar-la".

Els intèrprets Marcos Elvira, Cristina Miralles, Amanda Rubio i Mariona Camelia han treballat per compaginar els seus moviments amb les projeccions, que han anat a càrrec de Franc Aleu, en un procés "llarg i diferent", diu Camelia. "Ha sigut molt complicat treballar amb pantalles, hem assajat imaginant-nos les coses. És com si actuéssim dins d'una capsa de sabates", afegeix. Les coreografies, dirigides per Anna Planas, fusionen la dansa clàssica amb la contemporània i el hip-hop per "mostrar que les tres tècniques poden conviure avui dia sense que es perdin", diu Planas.

L'espectacle, que es va estrenar al Festival Grec 2015, acompanya les protagonistes en la seva descoberta per diferents estrats de la Terra que les transporten a les catedrals gòtiques dels minjos medievals, a les antigues civilitzacions gregues i romanes i a l'època dels dinosaures. La seva aventura també exerceix de crítica al consumisme i al capitalisme a través del primer territori que exploren i que mostra piles de deixalles acumulades per la societat actual.