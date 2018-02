El TSJC suspèn cautelarment la modificació de l'ordenança de sorolls amb què Vilanova blindava els festivals de música

La Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ha suspès cautelarment la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de Sorolls i Vibracions de l'Ajuntament de Vilanova, amb què el consistori va blindar els festivals de música l'estiu del 2016. La interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, accepta la suspensió que havien demanat els veïns que fa dos anys van guanyar els casos del Nowa Reggae i el Faraday. En concret, el jutge considera que l'Ajuntament pretenia "esquivar" l'aplicació de les sentències anteriors, ja que la modificació de l'ordenança permetia que els festivals de música superessin els 85 decibels a la façana més propera si es tractava d'un acte d'especial projecció de la ciutat, sempre i quan un informe municipal ho justifiqués.

A la modificació, l'Ajuntament ampliava els supòsits en què es podien superar els 100 decibels en espais oberts i els 85 decibels d'impacte a la façana més propera -són els que marca l'ordenança inicialment-. Si el text inicial permetia excepcions per a actes tradicionals com la Festa Major o el Carnaval, el nou redactat afegia que també en podien quedar exempts "altres activitats festives i culturals amb especial projecció cultural". Matisava, però, que caldria un informe justificatiu de l'Ajuntament i apuntava que s'adoptarien mesures per minimitzar l'impacte acústic.

Arran de la denúncia contra el text interposada pels veïns que van guanyar els casos del Nowa Reggae i el Faraday, el jutge afirma que la modificació de l'ordenança "evidencia" que es podrien repetir les molèsties que ocasionaven els festivals quan aquests se celebraven al recinte del Molí de Mar. En aquest sentit, el jutge recorda que les sentències sobre aquests casos van concloure que els veïns tenien dret a ser indemnitzats.



Al mateix temps, el magistrat assegura que la suspensió cautelar de la modificació de la normativa no suposarà cap perjudici per a la ciutat, "ja que es podran seguir organitzant esdeveniments culturals i musicals dins els límits que cap ordenança podrà superar". Finalment, dóna cinc dies a l'Ajuntament per presentar un recurs contra la suspensió cautelar.

Una modificació mai aplicada

Tot i el nou litigi judicial obert sobre les limitacions acústiques, el cert és que l'Ajuntament de Vilanova mai ha utilitzat les excepcions que va introduir a l'ordenança, i sempre ha obligat els festivals de música a no superar els 85 decibels. "Probablement no ha utilitzat aquesta escletxa per temor a conseqüències judicials perquè el recurs ja estava en marxa", ha explicat a l'ACN l'advocat Joaquim Martí, representant dels veïns que han impugnat el text.



Martí assegura que la suspensió cautelar torna a situar la Festa Major, el Carnaval, les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i els Tres Tombs com a únics supòsits en què es pot arribar als 85 decibels, i insisteix que la resta d'esdeveniments hauran de cenyir-se a un topall de 45 Db. En aquest sentit, l'advocat recorda que el trasllat del Nowa Reggae i del Faraday (actual Festival Vida) als dos extrems de la ciutat permet actualment complir aquests límits perquè no hi ha habitatges a la vora.



En el cas del Tingladu, que l'Ajuntament va traslladar al Parc de Baix-a-Mar quan van esclatar les altres sentències, Joaquim Martí explica que no li consten queixes dels veïns. Alhora, es dona la circumstància que aquest festival se celebra en dates properes a la Festa Major i això li podria permetre arribar als 85 Db als domicilis més propers.



"La resolució del jutge demostra que no era certa la campanya mediàtica en què se'ns acusava d'atemptar contra la cultura", afegeix Joaquim Martí, que assegura que el trasllat dels festivals ha permès incrementar el públic assistent "sense suposar cap trastorn pels veïns". "Es pot compatibilitzar l'oci nocturn amb els drets dels veïns. Amb un senzill canvi d'ubicació s'ha rebaixat la problemàtica", conclou.