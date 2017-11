Tancat per Defunció estrenen el videoclip de 'Vaixells de paper'

El grup Tancat per Defunció va enregistrar el disc 'Temps de dubtes' l'any 2002, però fins ara no havia trobat el moment per publicar-lo. Finalment, serà el segell Microscopi el que publicarà l'àlbum de la banda de Sabadell aquest divendres, 24 de novembre. Abans, però, ja es possible escoltar una de les cançons del disc, 'Vaixells de paper', gràcies al videoclip realitzat per un grup d'alumnes de Realització de Projectes Audiovisuals de l'escola Agora Sant Cugat: Neil Arthur, Gerard Berengué, Roc Busom, Joaquín Cuervo, Roger Folch, Ian Hahn, Alba Llobet, David Martínez, Joan Aniol Sanllehí, Marc Simon i Jaume Ventura.

Per Jaume Papell, cantant, guitarrista i compositor de Tancat per Defunció, 'Vaixells de paper' "és un tema que parla de l’amistat, sovint fràgil, dels amics de la infància i adolescència". "El carrer Major del barri de la Creu Alta, únic carrer Major de Sabadell, curiosament va ser dels últims en ser asfaltat per l’alcalde Farrés -explica Papell-. Els nanos del barri sovint fèiem carreres amb vaixells de paper, que fèiem baixar pel riu que es feia al carrer quan plovia. Sovint no arribàvem mai al final, perquè al mullar-se el paper, s’enfonsava. La lletra compara la fragilitat dels vaixells de paper amb l’amistat dels amics del carrer, aquella que semblava per sempre i que, sovint, quan arriba a l‘edat adulta (el mar immens del viure) es desfà".