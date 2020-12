C. Tangana: "Citar com a referència Rosalía és avorridíssim, és com dir que t'agrada la Coca-Cola"

Les trajectòries artístiques de C. Tangana i Rosalía van coincidir durant una època creativament important dels dos músics. Junts van enregistrar el popular Antes de morirme, i el madrileny va participar en la producció del segon disc de Rosalía, El mal querer. De fet, figura com un dels autors de Malamente. Ara, C. Tangana ha parlat de la cantant de Sant Esteve Sesrovires en una entrevista publicada aquest dimarts a la revista Rockdelux – ressuscitada com a publicació online– en què afirma que "hi ha tanta obsessió amb Rosalía que citar-la com a referència és avorridíssim, és com dir que t'agrada la Coca-Cola".

C.Tangana no ha superat la roptura amb Rosalia i li fa rabia que tingui més èxit ella.

El comentari de C. Tangana feia referència a una pregunta sobre l'absència de Rosalía a les playlists que el músic ha compartit per acompanyar els últims senzills que ha publicat en els últims temps. El músic es justifica apuntant que citar la influència de Rosalía "molava fa quatre anys, quan no la coneixia ningú", i subratlla que, en qualsevol cas, "les hores a l'estudi i la música" que ha compartit amb Rosalía són una de les seves "principals influències en la música".