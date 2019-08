C. Tangana oferirà dos concerts gratuïts a Bilbao

“Contra la censura institucional” és el lema dels dos concerts gratuïts que C.Tangana farà a Bilbao avui com a resposta a la cancel·lació de l’actuació que el cantant havia d’oferir a la ciutat el mateix dia en el marc de la programació oficial de la festa major, l’Aste Nagusia. L’Ajuntament de Bilbao, liderat pel PNB, va vetar fa dues setmanes el concert de C. Tangana pel contingut presumptament masclista de les seves lletres. En el seu lloc, es va programar l’actuació del cantant d’origen porto-riqueny Pedro Capó.

Ara el músic oferirà en la data prevista inicialment dos concerts gratuïts a la sala Santana de Bilbao, el primer a les 22 h i el segon a les 2 h. Tots dos van esgotar ahir totes les invitacions disponibles. “Censurar i prohibir no és la manera d’educar -defensava C. Tangana al seu Instagram-. Jo no faig discursos per educar ningú. Pensa per tu mateix. Ens veiem dissabte a Bilbao”.

C. Tangana assegurava al comunicat que a la seva música “hi ha moltes dones, tant a les lletres com als vídeos”, però que no projecta una sola imatge de dones, sinó moltes. Segons el raper, les dones que l’escolten “no són menys feministes que ningú”. “Són dones que trien per elles mateixes amb quins rols de pel·lícules, cançons o novel·les es volen identificar”, argumentava.

Així funciona la censura musical a l’estat espanyol

Després de l’anunci dels concerts de Tangana, l’alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, va afirmar ahir que “barrejar la llibertat d’expressió” i la cancel·lació del concert de C. Tangana era una “barbaritat” i que la prova que l’Ajuntament “no prohibeix ni censura res” és que el raper actuarà finalment a Bilbao. “Amb diners públics no es pot apostar per aquest tipus de música -va explicar Aburto-. Tenim l’obligació de no visibilitzar els missatges que denigren les dones. El que volem nosaltres és que els valors estiguin presents en aquesta Aste Nagusia”.

La campanya contra el raper que l’acusava de masclista posava com a exemple lletres de l’artista com ara “ Hago que tu puta se empache / hago que se calle y se agache ” o “ Ya no siento nada (vete) / follando con otra que es igual / ojalá te mueras (puta) ”.