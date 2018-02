La catifa vermella dels Goya: tants estils com dones en una nit reivindicativa

La 32a edició dels premis Goya estava predestinada a ser una nit reivindicativa. Només trepitjar la catifa vermella, les actrius i actors convidats a la gala rebien un vano vermell amb el hashtag #masmujeres imprès en lletres ben grosses. Els repartia l’associació CIMA, l’entitat que agrupa les dones cineastes, que criticava a través del regal que la presència de dones professionals a la indústria no és equitativa. Sense anar més lluny, en la gala d’ahir, només un 27% de tots els nominats eren dones.

Precisament per aquesta reivindicació de diversitat que feien les dones del cinema, va resultar providencial que elles mateixes es presentessin a la gala sense seguir els homogeneïtzadors patrons masclistes que sol marcar la indústria de la moda. Demanaven diversitat i es van reivindicar com un col·lectiu divers. Si entre els nominats de la nit no hi havia cap gran favorit, entre els estilismes tampoc hi havia cap tendència guanyadora. Hi havia tants estilismes com versions de la feminitat, cosa que no sempre passa...

540x306 Macarena Gómez i Aldo Comas a la catifa vermella dels Goya / EFE/Javier Lizón Macarena Gómez i Aldo Comas a la catifa vermella dels Goya / EFE/Javier Lizón

Un bon exemple de singularitat i reivindicació en estat pur va ser Pepa Charro, coneguda artísticament com la Terremoto de Alcorcón. Una dona corpulenta que no va dubtar a l’hora de posar-se un disseny futurista tan arrapat com voluminós signat per Eduardo Navarrete. A una altra època va viatjar també Macarena Gómez, que, vestida per la catalana Teresa Helbig, va despuntar amb un tall vertiginós i plomes de cap a peus.

Propietària d’una bellesa serena, va reeixir sense haver de fer cap escarafall Belén Cuesta. Delicada darrere d’un cosset recobert d’un modern brocat i ensenyant turmells, va triomfar gràcies a Pedro del Hierro. Una reivindicació més potent representava Leticia Dolera: la barcelonina es va posar un esmòquing vellutat de color blau elèctric que assassinava els tòpics de com vestir en una gala, amb unes sabates planes elegantíssimes que eren la seva joia més destacada.

540x306 Leticia Dolera a la catifa vermella dels Goya / EFE/Javier Lizón Leticia Dolera a la catifa vermella dels Goya / EFE/Javier Lizón

Completament de blanc i amb un tall llarg a la cama esquerra va arribar Penélope Cruz a la festa del cinema espanyol. Signat per la seva amiga Donatella Versace, el disseny potenciava, amb uns acabats brillants que li marcaven la cintura, la dona sexi i no esquelètica que sempre ha sigut la d’Alcobendas. La gran nota de color de la nit en el sector masculí la posaven Los Javis. Multicolors, amb brodats i amb llaços, eren la representació menys ortodoxa entre els homes al costat del també joveníssim Eduardo Casanova.