Scorsese i Tarantino consideren un "insult" que alguns Oscars s'entreguin durant la publicitat

Continua la polèmica per la gala dels Oscars del 24 de febrer. Després de l'anunci de l'Acadèmia de Hollywood de no retransmetre el moment de l'entrega dels premis a millor muntatge, fotografia, curt d'acció i maquillatge i vestuari per tapar-ho amb publicitat, més de quaranta cineastes i directors de fotografia –entre els quals hi ha Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Damien Chazelle, Spike Lee, Roger Deakins, Emmanuel Lubezki, Rachel Morrison, Ang Lee, Cary Fukunaga i Seth Rogen– han mostrat el seu rebuig a aquesta decisió través d'una carta oberta al president de la institució, John Bailey.

En l'escrit, els cineastes consideren que relegar l'estatus d'aquests oficis cinematogràfics "no és més que un insult" per als que han "dedicat la vida i passió a la professió", i que l'Acadèmia està "sacrificant la integritat de la seva missió original" al disminuir el mèrit dels afectats amb aquesta mesura. "Quan el reconeixement dels responsables de la creació d'un cinema excel·lent es veu reduïda per la mateixa institució, que té el propòsit de protegir-lo, deixem de defensar l'esperit de l'Acadèmia de celebrar el cine com una forma d'art col·laboratiu", detallen a la carta, en la qual també demanen que es revoqui la decisió.

L'Acadèmia ha respost a la petició en un comunicat explicant que no pretén restar protagonisme a les categories afectades i informa que només es tallarà el temps dedicat a caminar fins a l'escenari i fora d'ell, però que sí que es retransmetran els discursos. També ha reiterat que l'objectiu de la mesura és reduir els minuts per encaixar la graella televisiva de la gala en tres hores, i que les quatre o sis categories que s'emetran durant la publicitat aniran rotant cada any per no discriminar-ne cap.