Tarantino salta a la literatura

Quentin Tarantino continua decidit a dirigir una pel·lícula més i tancar la seva filmografia amb aquest futur film, que seria el 10è de la seva carrera. Però ja ha avisat que abandonar el cinema no vol dir abandonar la creació artística: el director de Kill Bill deixa oberta la porta a dirigir sèries, escriure guions i, com ha confirmat aquest dimarts el portal Deadline, també escriure novel·les. Tarantino ha firmat un contracte amb l'editorial HarperCollins per a dos llibres, i ja se sap quin serà el primer: una adaptació en forma de novel·la de la seva última pel·lícula, Hi havia una vegada a... Hollywood, que expandirà l'univers del film amb moltes escenes extres que van caure de la versió final.

Amb aquesta incursió literària, Tarantino reivindica un gènere sovint tan denostat com les novel·litzacions de pel·lícules, que el director consumia obsessivament quan era jove. "Les novel·litzacions dels 70 van ser els primers llibres adults que vaig llegir –ha explicat el director–. I segueixo sentint molt d'afecte pel gènere, al qual contribuiré amb Hi havia una vegada a... Hollywood, que em permetrà explorar els meus personatges i el seu món en una aventura literària que espero que pugui funcionar també com la seva contrapartida cinematogràfica". Hi havia una vegada a... Hollywood, que protagonitzaven Leonardo DiCaprio i Brad Pitt, va estar nominada a 10 Oscars i es va endur el de millor actor secundari per a Pitt.

Deadline també avança que el segon llibre del contracte de Tarantino amb HarperCollins serà una obra de no-ficció, concretament un recull d'assaigs sobre cinema amb el títol Cinema Speculation que analitzarà el cinema dels anys 70 amb una barreja de crítiques de pel·lícules, textos personals i especulacions sobre què hauria passat si la història del cinema no hagués sigut la que coneixem. Tarantino no ha amagat mai el seu amor per la crítica de cinema –especialment per la seva admirada Pauline Kael–, i des de fa temps publica ressenyes de pel·lícules al web del seu cinema de Los Angeles, el New Beverly.

La novel·lització de Hi havia una vegada a... Hollywood es publicarà als Estats Units l'estiu del 2021. La pel·lícula explorarà les vides de l'actor de televisió Rick Dalton i el seu doble d'acció Cliff Booth, ampliant el focus de la pel·lícula. El capítol de la novel·la que ha pogut llegir el periodista de Deadline se centra en l'etapa italiana de Dalton com a estrella de diversos spaguetti western, fent-lo coincidir amb estrelles de l'època com Burt Reynolds o els exjugadors de futbol americà Jim Brown i Fred Williamson.