Tàrrega suspèn les activitats culturals durant 15 dies davant l'augment de casos positius de covid-19

L'Ajuntament de Tàrrega ha determinat la suspensió del actes culturals i socials durant els pròxims quinze dies, fins al 7 de setembre. Amb aquesta mesura, el consistori vol mirar de frenar l'augment significatiu de contagis de covid-19. Segons dades del CAP, en una setmana s'han sumat 28 nous casos i es dobla la xifra registrada la setmana anterior. La majoria d'afectats ronda els 40 anys i s'han infectat majoritàriament en reunions familiars i d'amics. Com explica l'alcaldessa del municipi, Alba Pijuan, el nombre de casos positius acumulats s'eleva a 267, i aquest dimarts Tàrrega ha esdevingut la capital de comarca amb el risc de rebrot més alt de Catalunya: s'hi ha situat en 733,21.

La mesura ha afectat de ple el concert de Carlitos Miñarro i Aaron & Joaquín, el dijous 27 d'agost, així com l'audició de sardanes amb la Cobla Tàrrega el divendres 28 d'agost. També estava prevista la inauguració d'una exposició sobre Manuel de Pedrolo el dijous 3 de setembre. Altres activitats programades que s'han hagut d'anul·lar són la trobada Òmnium en Ruta, el dissabte 29 d'agost, i la cursa de BTT prevista per als dies 29 i 30 d'agost.

Altres municipis de les comarques de Lleida que també han anunciat la suspensió de les festes majors són Alcarràs, les Borges Blanques, Cervera, Juneda i Benavent de Segrià. Montblanc va anunciar dilluns que suspenia la festa major prevista entre el 4 i l'11 de setembre i el festival Essències. Segons l'Ajuntament, dels 80.000 euros pressupostats per a la festa major només quedarà afectat un 5%, el destinat a la publicitat.

651x366 Una terrassa de Granollers / Gemma Sànchez (ACN) Una terrassa de Granollers / Gemma Sànchez (ACN)

Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès són els municipis en els quals han entrat en vigor a partir d'aquest dimarts les restriccions decretades per la Generalitat i publicades al DOGC. No s'hi podran fer trobades de més de deu persones i es limita l'aforament d'activitats culturals i esportives al 50%. Les mesures tenen una vigència de quinze dies. De moment, Granollers ja ha anul·lat el festival cultural Parèntesi, que s'havia de celebrar del 24 al 30 d’agost.

El DOGC deixa clar que sí que es poden "dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l'aire lliure, en espais públics especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel comitè de direcció del pla d'actuació del Procicat".