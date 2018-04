Tàrrega porta al carrer obres sobre llibertat i poder ciutadà

Ningú -tampoc els artistes-és immune a l’actualitat. Els fets polítics dels últims mesos a Catalunya han impregnat l’atmosfera creativa de dramaturgs i coreògrafs. I, de retruc, el programa de suport a la creació de Fira Tàrrega d’enguany s’ha convertit en un aparador d’espectacles sobre la llibertat d’expressió, el poder de la violència i el paper de la ciutadania per expressar-se a l’espai públic. “Els carrers són l’única cosa que ens queda en aquesta democràcia”, afirma Diana Coca, una de les artistes residents que, des del maig fins al setembre, donarà forma a la seva participació en la fira. El seu projecte consistirà a envair l’espai públic per confrontar aquells que hi circulen sobre el poder i les exclusivitats. La companyia Silere també colonitzarà de forma imprevisible els carrers, però ho farà amb uns cubs gegants i llampants: “Alteraran el trànsit de vehicles i persones per reflexionar sobre com ens relacionem amb els límits externs”, explica Andrea Paz, membre de Silere. En una línia semblant, Les Impuxibles debutaran en les arts de carrer amb un muntatge sobre la llibertat d’expressió i la lluita de la paraula per aparèixer quan s’ha prohibit. La dramaturga Lali Álvarez, en canvi, prescindirà gairebé del tot del text per explorar la gestió de la por davant una amenaça violenta que és imminent. Així mateix, Mumusic Circus s’aproximarà a la llibertat des de l’alegria amb Flou Papagayo, que s’estrena demà a la Mostra d’Igualada.

Entre els residents de Fira Tàrrega també hi ha Joan Català, que prepara un espectacle sobre l’artesania, i la companyia Emilia Gargot, que imaginarà nous planetes habitables per parlar de l’aïllament de la globalització. El programa de suport a la creació acollirà artistes internacionals com el mexicà Antonio Zúñiga, la britànica Becki Parker -que actuarà amb Vero Cendoya- i John Fisherman, un misteriós creador nòrdic que es comunicarà a través de les xarxes socials per construir el seu muntatge. En l’àmbit de l’art visual, Joan Rieradevall i Albert Gusi construiran en una zona transitada de Tàrrega un gran arc amb els residus de la fira per reflexionar sobre medi ambient i cultura.