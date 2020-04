Tarta Relena publiquen un disc "en format confinat"

El debat sobre la gratuïtat dels continguts culturals no és nou, però l'aturada de l'activitat des que es va decretar l'estat d'alarma per coronavirus l'ha fet encara més vigent. En l'àmbit musical, sense concerts ni feines en produccions audiovisuals no hi ha ingressos. I els que reben la majoria dels músics de les reproduccions en les plataformes de streaming són ben minsos. A més, sense concerts també cau la recaptació en concepte de drets d'autor... Per això, el duo Tarta Relena ha decidit que el disc Intercede pro nobis només es podrà escoltar amb la compra i descàrrega digital. Elles en diuen "format confinat", i ho expliquen en aquest vídeo.

"Fins que no es normalitzi la situació només es podrà escoltar amb pagament previ de 5 euros a través de la botiga online de The Indian Runners, que permetrà la descàrrega de cançons. Ho fem així per fer valdre la feina d'aquest últim any i mirar de revertir aquests mesos d'inactivitat amb l'ajornament o cancel·lació de tants concerts. De fet, el disc estava programat per al 8 de maig, però vam haver de repensar-ho tot fa unes setmanes", expliquen les components del duo, Marta Torrella i Helena Ros, dues sacerdotesses paganes amb compte a Instagram.

Abans de l'estat d'alarma, Tarta Relena, qua van debutar a principis del 2019 amb l'àlbum Ora pro nobis, tenien una agenda prevista de 22 concerts, que un mes més tard o s'han cancel·lat o estan pendents "d’un ajornament incert".

Les cinc cançons d' Intercede pro nobis, que donen continuïtat a l'àlbum Ora pro nobis (2019), les van enregistrar a l'Hermitage Works Studios de Londres amb la producció de Nerobambola (Juan Luis Batalla i Nathan Ridley).