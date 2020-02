Tauromàquia 'boomer' a 'Operación Triunfo'

Les dues etapes d' Operación Triunfo semblen vestides pel mateix patró: primera temporada d'èxit i després efecte gasosa, començar fort i acabar diluint-se. Tal com va passar amb l'anterior, i a falta de veure per on aniran les carreres dels participants, el programa va tirant a cop de polèmica amplificada a les xarxes. Ja va passar el 2018, quan Miki i María, dos dels concursants d'aquella edició, van decidir no utilitzar la paraula mariconez, que apareixia a Quédate en Madrid, cançó de Mecano que versionaven. El fet que el grup demanés explícitament que no es canviés la lletra va causar un terrabastall a Twitter entre defensors i detractors. Finalment, van mantenir la paraula original, tot i reconèixer que era una falta de respecte cap al col·lectiu gai.

Per què @mikinunez va intentar canviar la paraula “mariconez” a la versió de la cançó de Mecano a “OT 2018”? #AlCotxeTV3 pic.twitter.com/LSFiDOAECe — Al cotxe! TV3 (@alcotxetv3) January 15, 2020

Aquest any la controvèrsia ha anat a càrrec d'Estrella Morente. En la seva aparició al programa de diumenge, la cantant, esposa del torero Javier Conde, va decidir prologar sense avisar el tango Volver, popularitzat per Carlos Gardel als anys 30. Morente va cantar uns versos que eren un al·legat a favor de la tauromàquia, a més d'assenyalar mentre els cantava una concursant, Maialen, que havia fet comentaris contra les corrides de toros dins l'acadèmia.

La cantante Estrella Morente hace apología de la tauromaquia por sopresa en #OTDirecto25F pic.twitter.com/zTtAXu0OeR — Radio Patio 🎙 (@radiopatiopod) February 25, 2020

En la setmana que el coronavirus ha regnat a internet, la cantaora li ha robat protagonisme. Amb més de vint anys de carrera, Estrella Morente ha volgut alliçonar una noia desconeguda de 25 anys, fent apologia d'un anacronisme tan superat com la matança animal entesa com a espectacle. Per si no fos prou ridícul, tots els que el 2018 posaven el crit al cel a Twitter per canviar una paraula ofensiva, ara apel·len a la llibertat d'expressió. Els bàndols de sempre esbatussant-se a la xarxa, això li queda a Operación Triunfo el 2020.