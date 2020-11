Taylor Swift regravarà els primers sis discos perquè els originals són d'un fons d'inversió

Taylor Swift ha confirmat que ha començat a gravar de nou les seves cançons antigues, després que un fons d'inversió hagi adquirit els drets dels seus sis primers àlbums per un valor estimat de més de 250 milions d'euros. Es tracta de la segona vegada que la música de Swift és objecte d'una transacció comercial fora del control de l'artista, que l'any passat va veure com els empresaris Scooter Braun (conegut per representar artistes com Justin Bieber i Ariana Grande) i Scott Borchetta es quedaven amb totes les seves gravacions originals al comprar la seva antiga discogràfica, Big Machine Label, on va treballar entre el 2005 i 2018, abans de marxar a Universal.

La cantant posseeix la propietat de les lletres que va escriure però no de les gravacions d'àudio, per la qual cosa ja va explicar a l'estiu que pensava tornar a gravar els seus sis primers àlbums. D'aquesta manera, les plataformes digitals i els programes de televisió o anuncis que utilitzin música de l'artista podran llicenciar les versions regravades en lloc de les anteriors.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD — Taylor Swift (@taylorswift13) November 16, 2020

La cantant ha explicat en un tuit que havia intentat recuperar les seves gravacions originals, però que abans de negociar Scooter Braun li havia posat la condició que Swift no tornés a pronunciar el seu nom si no era per parlar-ne bé. Mai van rebre cap preu de compra, només aquesta clàusula. "Fa unes setmanes el meu equip va rebre una carta d'una companyia de capital privat anomenada Shamrock Holdings informant-nos que havien comprat el 100% de la meva música, vídeos i caràtules". Era la segona vegada que la seva música es venia sense el seu consentiment. Segons la companyia, que no està directament relacionada amb la indústria musical, Scooter Braun va exigir que no se la informés abans de la transacció.

Ara, tot i que el control dels drets està en mans del nou fons d'inversió, Braun seguirà rebent beneficis per l'explotació de la seva música, ha explicat, cosa que ha animat Swift a entrar de nou a l'estudi per gravar les seves cançons antigues, dels primers sis àlbums, cosa que està sent "emocionant i creativament satisfactori". D'entrada, pensava arribar a un acord amb Shamrock Holdings però la possibilitat que Braun hi participi la va fer desistir. Així ho explica en una carta també feta pública a Twitter. "Espero que comprenguin que aquesta és l'única manera de tornar sentir orgull quan torni a escoltar les cançons dels meus primers sis àlbums i també de permetre que els meus seguidors escoltin aquests àlbums sense sentir-me culpable per beneficiar Scooter Braun", ha afirmat Swift.