Taylor Swift grava el seu públic d'amagat per protegir-se dels assetjadors

Les grans estrelles del pop s'exposen a quantitats tan grans de públic que en moltes ocasions fa que la seva vida sigui més complicada. Taylor Swift coneix bé aquesta situació i ha decidit prendre més mesures del que és habitual per protegir-se. Els mitjans locals nord-americans han informat aquest divendres que durant un concert que va celebrar al maig a Los Angeles la cantant va utilitzar un 'software' de reconeixement facial per detectar assetjadors entre el públic.

Segons la revista ' Rolling Stone', Swift va muntar una carpa dins el recinte del concert en la qual els fans podien veure vídeos dels assajos; mentrestant, un programa informàtic els detectava les cares. Les imatges s'enviaven a un centre de control instal·lat a Nashville, on es comparaven amb els centenars d'assetjadors de la cantant que ja tenien registrats en una base de dades. "Tots els que hi passaven, s'aturaven i ho miraven, i el software començava a funcionar", explica Mike Downing, un director de seguretat que hi va ser present.

La vigilància, que no va ser notificada als assistents, ha aixecat polèmica entre organitzacions defensores de drets humans. La investigadora de Human Rights Watch (HRW), Sarah Vincent, assenyala que Swift i les empreses en general "tenen la responsabilitat de respectar els drets humans, i s'han d'assegurar que qualsevol vigilància que realitzin estigui limitada al que és estrictament necessari per aconseguir un objectiu legítim".

Un suposat assetjador de Swift, Eric Swarbrick, va rebre al setembre una ordre d'allunyament de la cantant, després que li hagués enviat durant dos anys cartes amb amenaces de violar-la i assassinar-la. No és el primer cas: mesos abans, Mohammed Jaffar va ser condemnat a sis mesos de presó i cinc anys de llibertat condicional per robatori després d'aparèixer a casa de la cantant a Nova York cinc vegades en dos mesos.