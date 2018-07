El Teatre-Auditori de Sant Cugat vol seduir el públic barceloní

El 25 de setembre farà 25 anys que el Teatre-Auditori de Sant Cugat va obrir les portes per primera vegada. Des d’aleshores la ciutat ha canviat molt (ha passat de 36.000 a 90.000 habitants) i, de retruc, també ho ha fet aquest equipament municipal. “Inicialment, l’espai va néixer perquè els santcugatencs no haguessin de desplaçar-se a la capital per consumir cultura”, explica el director del Teatre-Auditori, Pep Tugues. Amb una ocupació mitjana del 81% el 2017 i un pressupost de 3 milions d’euros, la sala ha treballat al llarg d’aquests anys per convertir-se en un espai multidisciplinari -acull propostes de teatre, música clàssica i contemporània, òpera i màgia- i, en conseqüència, eixamplar el públic que té.

Ara el Teatre-Auditori vol fer un altre pas endavant. “Volem que la gent de fora de la ciutat ens conegui i ens visiti, i convertir-nos així en un equipament de referència a Catalunya”, afirma Tugues. Aprofitant el 25è aniversari, la sala ha preparat una nova temporada pensada per atreure no només els santcugatencs, sinó també també la gent que viu a l’àrea metropolitana. Un text de Pere Riera interpretat per Emma Vilarasau servirà per celebrar l’efemèride el 29 de setembre i donarà peu a la nova programació, que inclou l’estrena, el 16 de novembre, de Pel davant i pel darrere, amb Lloll Bertran i Agnès Busquets.

A més, per Sant Cugat hi passaran Bosch dreams, l’espectacle de circ de la companyia canadenca Les 7 Doigts de la Main; El trencanous, de la Compañía Nacional de Danza, i el contrabaixista californià Kyle Eastwood en una temporada eclèctica. El teatre hi serà present amb propostes com Davant la jubilació, la història familiar Humans i la comèdia romàntica Un cop l’any, mentre que La Fura dels Baus trepitjarà per primera vegada la sala amb la seva versió de Carmina Burana.