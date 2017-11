El Teatre Lliure Convida el públic als assajos

El Teatre Lliure de Gràcia se sotmet, a partir del 17 de novembre, a un experiment escènic. Després d’impulsar l’any passat el taller Els Oficis del Teatre, en què donaven a conèixer el dia a dia de la sala des de dins, ara el Lliure fa un pas més i s’obre als espectadors per ensenyar-los una part del procés creatiu que fins ara quedava oculta: les lectures i els assaigs que duen a terme els actors per bastir una obra de teatre. “Al començament era molt reticent a ensenyar els assaigs, però al final he acabat convençut que val la pena compartir aquesta part del món del teatre amb tots aquells que el volen conèixer”, subratlla el director del Lliure, Lluís Pasqual. Per mostrar com treballen els textos, la Kompanyia Lliure donarà forma a tres obres: El cosidor,de Jean-Claude Grumberg, Laronda.com, de Bruno Fornasari, i Les tres germanes, d’Anton Txékhov. En una primera etapa el públic podrà descarregar-se el text de cada obra i assistir, durant dos dies i com si fossin un intèrpret més, al que els artistes anomenen treball de taula. “És el moment en què, per primera vegada, els actors llegeixen el seu text en veu alta i escolten les respostes dels altres”, explica Pasqual, que apunta que els espectadors “podran intervenir i fer aportacions durant els assaigs”. Una vegada superada aquesta etapa, els intèrprets oferiran una lectura dramatitzada durant els tres dies següents, de manera que els assistents podran observar com ha evolucionat el muntatge.

Pasqual, que exercirà de director durant tot el procés, assenyala que aquesta proposta “té una funció absolutament pedagògica”. D’una banda, segons el director, la iniciativa vol ajudar “a fer entendre una mica més tot el que hi ha darrere d’un espectacle”, i, de l’altra, té l’objectiu de “transmetre i fer viure l’atmosfera que es crea durant la construcció d’un muntatge”.