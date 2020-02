El Teatre Lliure munta una Eurovisió filosòfica amb Sílvia Abril, Bel Olid i Antonio Baños

Encara falten tres mesos perquè els Països Baixos s'omplin de banderes europees i Rotterdam es converteixi en un nou escenari d'Eurovisió. Mentre el festival no arriba, els eurofans catalans tenen una alternativa ben a prop. El Teatre Lliure de Montjuïc cedirà l'escenari de la Sala Fabià Puigserver perquè els dramaturgs suïssos Massimo Furlan i Claire de Ribaupierre hi muntin el seu particular concurs d'Eurovisió aquest dijous i divendres. Després de passar per Suïssa, França i Portugal, els responsables del Concours européen de la chanson philosophique arriben a Barcelona disposats a fusionar la filosofia amb l'entreteniment. Per fer-ho reproduiran un concurs d'Eurovisió fil per randa però amb un canvi considerable en el contingut: les lletres de les cançons són reflexions filosòfiques i el jurat estarà format per filòsofs i pensadors catalans.

"Creiem fermament que si el món no pensa vol dir que està malalt, i veiem que a Europa no es dona espai al pensament", defensa Furlan. Per l'escenari desfilaran cançons escrites per pensadors francesos, italians, lituans, suïssos, belgues, espanyols, noruecs i eslovens que reflexionen sobre temàtiques com la migració, l'ecologia, el feminisme, l'exclusió i la violència. "Són onze hits inspirats en la tradició vocal de cada país i que estan cantades en la llengua de cada lloc", assenyala De Ribaupierre. El duet suís s'ha apropiat del format d'Eurovisió perquè buscaven "un projecte col·lectiu, alegre i divertit", diu De Ribaupierre, i Furlan matisa que els interessava potenciar "el concepte de popular, que uneix les persones, a diferència del populisme, que estigmatitza els que pensen".

A cada ciutat on fan parada, els responsables del Concours européen de la chanson philosophique seleccionen una persona del país perquè els ajudi a presentar l'espectacle i un conjunt de pensadors perquè formin el jurat. A Barcelona la copresentadora serà Sílvia Abril, que al costat de Furlan s'encarregarà d'anunciar els números, de donar veu al jurat i d'anunciar les puntuacions. "Aquest projecte em va arribar just en un moment en què tenia ganes de fer coses noves, de sortir del que havia fet fins ara", explica Abril, que defineix l'experiència com un "salt al buit". Per a l'actriu, el concurs serà també el seu debut al Teatre Lliure, un espai que és, diu, "un temple creatiu".

Aprofundir en conceptes filosòfics

El jurat català estarà format per Antonio Baños, Dolors Bramon, David Bueno i Marina Garcés en la funció de dijous, i per Íngrid Guardiola, Albert Lladó, Dolors Miquel i Bel Olid en la de divendres. Tots ells ja han pogut llegir les lletres de les cançons per reflexionar-hi abans de començar el concurs. "La complicitat del jurat és indispensable perquè l'espectacle funcioni –afirma De Ribaupierre–. La seva tasca no consistirà en jutjar la música sinó en aprofundir en els conceptes filosòfics amb intervencions breus".

Perquè el públic pugui seguir els textos, tot l'espectacle estarà sobretitulat en català mitjançant un sistema de projeccions audiovisuals. Les cançons estaran interpretades per Dominique Hunziker i Davide de Vita i l'espectacle comptarà amb una banda de música en directe. "Són temes d'estils molt diferents, però tots pensats perquè el públic els recordi", assenyala Furlan. La cançó que representa Espanya està escrita per Santiago Alba Rico i s'inspira en la poesia medieval de Góngora per parlar de la relació amb el cos. El jurat i el públic decretarà qui guanya amb els vots respectius, tot i que Furlan i De Ribaupierre prefereixen no fer apostes: "A cada funció guanya algú diferent, els resultats canvien tant com tot el concurs, perquè depèn totalment del públic i el jurat –diu Furlan–. És un espectacle que sempre està en moviment".