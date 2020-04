El Teatre Lliure cancel·la tota la programació de la temporada fins al juny

Davant l'aturada de l'activitat per la crisi provocada pel coronavirus, el Teatre Lliure ha anul·lat totes les funcions programades fins al juny i ha posat fi a la temporada. Com la resta de teatres de Catalunya, el Lliure es va veure obligat a tancar a mitjans de març, quan el govern espanyol va anunciar l'aturada de tota activitat per evitar els contagis de covid-19. El teatre ha hagut de cancel·lar els sis espectacles previstos per estrenar aquesta primavera: Los protagonistas, d'El Conde de Torrefiel, la reposició de Sis personatges, l'internacional Le sorelle Macaluso, d'Emma Dante, Una, de Raquel Cors, Les tres germanes, dirigit per Julio Manrique, i Bonus track, de Carol López. Malgrat aquestes anul·lacions, el Lliure treballa per reprogramar els muntatges la temporada vinent.

Tampoc s'han pogut fer les funcions previstes d' El quadern daurat, que dirigia Carlota Subirós a la Sala Fabià Puigserver, ni les representacions de La nostra parcel·la, de Lara Díez Quintanilla. Entre els muntatges afectats per la crisi del coronavirus també hi ha La bruixa de la tramuntana, de Marc Rosich i Carles Pedragosa, RRR, de Frederic Amat, La Veronal i CaboSanRoque, i El nacimiento de la bailarina vieja, d'Elena Córdoba.

El teatre assenyala que l'inici del nou curs escènic està previst per a l'octubre però que queda subjecte al permís de les autoritats sanitàries. Mentrestant, el teatre ofereix continguts als seus canals digitals per seguir mantenint vives les arts escèniques. Algunes de les seves iniciatives són espectacles de teatre en format audiovisual que es poden veure a través del canal de YouTube del Lliure i la publicació de textos dramatúrgics breus mitjançant el compte de Twitter del teatre.

El teatre farà arribar un correu electrònic a totes les persones que hagin comprat entrades per a les funcions anul·lades per informar-los sobre com poden demanar-ne el reemborsament. El Lliure no és l'únic teatre que ha donat per tancada la temporada abans d'hora: el Teatre Nacional de Catalunya també ha anunciat aquest dimecres que suspèn totes les funcions fins al juliol.