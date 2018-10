El Teatre Lliure dissol la Kompanyia Lliure

La dimissió de Lluís Pasqual com a director del Teatre Lliure també afectarà una de les seves grans apostes al capdavant del teatre, la Kompanyia Lliure. Com que Pasqual va cancel·lar el muntatge 'El sueño de la vida', en què els membres de la Kompanyia havien de treballar durant cinc mesos a Barcelona i Madrid, l'agrupació quedarà dissolta al desembre, després de les funcions d''Àngels a Amèrica', i es tornarà a reunir el maig del 2019 per a la reposició de l'espectacle 'El temps que estiguem junts'. Durant aquests mesos, els actors no tindran contracte amb el teatre i la continuïtat de la companyia dependrà del nou director del teatre.

Fonts del Lliure afirmen que es va intentar substituir per un projecte que pogués incloure els actors de la Kompanyia Lliure, però no va ser possible. El Lliure ha fet pública la dissolució de la companyia aquest dimecres amb un comunicat en el qual també s'ha anunciat l'espectacle que substituirà 'El sueño de la vida': 'Lehman trilogy', de Stefano i dirigida per Sergio Peris-Mencheta. 'Lehman trilogy', que va fer temporada a l'agost i al setembre als Teatros del Canal amb èxit de públic i crítica, es podrà veure a la Sala Fabià Puigserver del 7 al 24 de març. L'obra està considerada "una brillant crònica del nostre temps que ajuda a reflexionar sobre el fracàs del sistema i que té tot el potencial per convertir-se en un clàssic del teatre universal".

Tal com estava previst, 'El sueño de una vida' sí que es podrà veure al Teatro Español. En lloc dels actors de la Kompanyia Lliure, el repartiment estarà format, entre d'altres, per Esther Bellver, Antonio Medina, Chema de Miguel, Sergio Otegui, Nacho Sánchez i Emma Vilarasau.