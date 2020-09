El Teatre del Raval aixeca el teló el 12 de setembre

El Teatre del Raval de Barcelona tornarà a obrir les portes el 12 de setembre amb Un encuentro sobrenatural, dirigida per Joan Olivé, i Elles#Cosasdechicas, amb direcció de Mireia Casado, dos espectacles que van haver de suspendre les seves representacions al mes de març arran de la pandèmia de coronavirus.

Un encuentro sobrenatural es podrà veure de dijous a diumenge, està escrita per Joaquim Bundó i protagonitzada per Roger Pera, Andrea Montero, Quim Casas i Rai Borrell. Jorge, el protagonista, ha organitzat un sopar amb tres amics i el motiu de la cita és un misteri per a tots, però aviat els confessarà que el seu germà, que va morir recentment, se li apareix freqüentment.

Elles#Cosasdechicas, de la companyia La Melancòmica, es podrà veure els dissabtes, i està protagonitzada per Paula Joseph, Agnès Jabbour i Mireia Casado. És una peça d'humor satíric que fa un repàs als clixés de gènere. A l'escenari tres joves actrius parteixen des dels seus propis cossos i la seva pròpia realitat per repassar en clau d'humor grans temàtiques de gènere i sexistes.