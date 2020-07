Teatre per detectar millor la violència masclista

Una dona va a l’hospital perquè té el braç trencat. Darrere d’aquesta fractura física, que li ha provocat el marit i que ella no pot explicar, en té moltes altres d’emocionals. La tasca del personal que l’atendrà no és només curar-li el braç, sinó també ajudar-la a sortir d’aquesta situació. Per això, l’Institut Català de la Salut (ICS) ha encarregat al dramaturg Roc Esquius teatralitzar quatre casos reals de violència masclista que es representaran davant dels professionals sanitaris d’hospitals i centres d’atenció primària d’arreu de Catalunya. “Les situacions amb què es troben els professionals no sempre són explícites. Volem crear referents als hospitals i dotar els treballadors que estan a primera línia sanitària de les claus perquè puguin prendre mesures”, explica l’agent d’Igualtat de l’ICS, Vanessa Garcia. Les quatre escenes teatralitzades s’han elaborat a partir d’experiències de professionals assistencials en violència masclista que elles mateixes van supervisar. La companyia Dara -formada per Núria Deulofeu, Isidre Montserrat, Sílvia Forns i Núria Florensa- serà l’encarregada de representar-les, a partir del setembre, als CAP i hospitals catalans. “Hem fugit de qualsevol justificació de l’agressor, perquè aquí no es tracta d’empatitzar amb ell sinó de donar eines al personal i de potenciar el treball en equip”, diu Esquius.

El projecte, que s’ha finançat amb els fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, consistirà en representar les quatre escenes i en un col·loqui posterior amb els assistents. “Es plantejaran qüestions com quin ha de ser el seu paper, com es poden detectar els casos i com han d’estar preparats per abordar-los”, subratlla Garcia. L’ICS ha programat 12 sessions a partir del setembre, cadascuna de les quals comptarà amb una vintena de treballadors com a públic.