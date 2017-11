Teatre per explorar la vida i descobrir les emocions

Apareix una dona amb una llarga capa blanca i tota la platea calla de cop. “Soc la Margarida Xirgu i us faré de guia avui”, diu l’actriu Àngels Bassas davant les cares fascinades d’una trentena de nens i nenes. La Xirgu els condueix per les entranyes del Teatre Romea, on s’amaguen els personatges dels espectacles que pròximament passaran per la sala. Així va ensenyar ahir el Romea tastets de la seva programació infantil, que se suma a les nombroses propostes adreçades als més petits que també ompliran el Teatre Nacional de Catalunya, el Poliorama i el Lliure durant tota la temporada.

Trencar amb els clàssics

El Romea renova Alícia al país de les meravelles i El petit Dalí

“Volem sortir dels espectacles convencionals”, afirma Lluís Juanet, director artístic de Viu el Teatre, l’entitat que s’encarrega de la programació del Petit Romea. Amb aquesta idea en ment, el teatre acollirà des del desembre fins al maig 12 muntatges, entre els quals hi ha una nova versió d’ Alícia al país de les meravelles a càrrec de Marta Buchaca, les propostes per a nadons Pintamúsica i Cinemúsica, La festa del temps de la companyia Xiula, Violinstastik del Duo Tocatta i El petit Dalí en una producció actualitzada.

“El teatre familiar ha d’agradar als nens i els pares”, diu Juanet, que ha buscat espectacles que vagin més enllà de l’entreteniment. “Quan un adult va al teatre, sap que s’emocionarà -explica-. Als nens també els passa, però potser no en són conscients. El teatre els ha de servir per descobrir les emocions i encarar la vida”.

Teatre de nova generació

El Petit Poliorama opta per concerts amb Mainasons i Xiula

Fa temps que internet, i en especial YouTube, s’ha convertit en una eina per determinar l’èxit i l’impacte dels espectacles infantils. Els responsables del Teatre Poliorama ho saben i, per això, han dissenyat la nova programació infantil d’aquesta temporada buscant els grups amb més visites i seguidors a les xarxes socials. “Hem convidat companyies que creen espectacles infantils de nova generació”, explica la coordinadora de programació del Poliorama, Anna Victori. Entre els grups que han passat per la sala hi ha Xiula i el Pot Petit. Els pròxims que trepitjaran l’escenari del Poliorama seran els Mainasons, que hi actuaran el 26 de novembre. Amb aquestes propostes, el teatre vol “innovar amb la programació clàssica familiar” i “donar cabuda a companyies que aposten per coses noves”, diu Victori.

Amb la voluntat de mantenir aquesta línia programàtica en un futur, el Poliorama també prepara per Nadal un espectacle familiar relacionat amb el món de la música. L’objectiu és, segons la coordinadora de la programació, oferir “la possibilitat de veure en directe els intèrprets que pares i fills segueixen a través d’internet”.

Tecnologia, circ i titelles

Tian Gombau, el Circ Vermut i Roseland Musical seran al TNC

La tecnologia, les diferències i els obstacles quotidians conqueriran el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) al llarg de la temporada 2017-2018. Amb la celebració del Petit Festivalet, el TNC va donar ahir el tret de sortida a la seva programació infantil, que seguirà el 2 de desembre amb l’espectacle musical per a nadons My baby is a queen de La Petita Malumaluga.

De cara al 2018, el TNC acollirà Screen man, un muntatge de titelles sobre les virtuts de les diferències a càrrec de Tian Gombau i el Teatre de l’Home Dibuixat. També passaran per la sala l’innovador Viatge al centre de la Terra de Roseland Musical i Franc Aleu, que juga amb les tecnologies i els efectes visuals, i l’aventura rocambolesca Ni cap ni peus que impulsa el Circ Vermut.

Molsa balla al Lliure

Thomas Noone porta la novel·la de David Cirici a l’escenari

La història de Molsa (Edebé), la novel·la infantil de David Cirici, va començar el 2013 i, des d’aleshores, no ha parat de moure’s. El llibre, que explica les vivències de la guerra des del punt de vista d’un gos anomenat Molsa, s’ha convertit en tot un fenomen editorial. El seu èxit també s’ha traduït en premis com l’Strega, el Premio Cento i el Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente, entre d’altres. Ara el recorregut de Molsa explora un territori diferent. El coreògraf Thomas Noone i la seva companyia s’han apropiat la història per transformar-la en un muntatge infantil amb la dansa i els titelles com a protagonistes.

“Quan em van proposar el projecte, vaig pensar que només es podria adaptar si es feia sense actors representant els gossos”, recorda Cirici, que defineix la novel·la com “un relat de superació i un punt de tragèdia”. Per a Noone, “és una història que toca temes foscos i durs, poc habituals en les obres infantils”. El coreògraf fusiona els moviments dels ballarins, la manipulació de titelles, la música i les projeccions per explicar el relat “des de la sensibilitat i el respecte”. L’espectacle, el primer que adapta un llibre de Cirici als escenaris, es pot veure del 21 de novembre al 17 de desembre al Lliure de Montjuïc.