Teatre de velocitat reduïda a la Beckett per dir adeu al cotxe

No és futurisme: el comiat de Barcelona als vehicles motoritzats ja ha començat. Ho defensa l’arquitecte David Bravo, un dels dos comissaris del cicle Adeu al cotxe a la Sala Beckett. D’entrada, el tema que vertebrarà la programació de la sala a l’abril és poc teatral; no resulta fàcil trobar espectacles que parlin de l’erradicació del vehicle privat. Però això no ha frenat la Beckett a l’hora de fusionar debats teòrics i creacions artístiques per parlar de com alliberar Barcelona dels cotxes amb propostes que s’allargaran fins al 29 d’abril. “Volem contribuir a fer que el teatre estigui connectat amb els problemes vius de la ciutat”, afirma el director de la Beckett, Toni Casares. Després de fixar la temàtica del cicle, les conferències han marcat la recerca de creacions artístiques, que ha recaigut en l’altre comissari, Andreu Rifé. En vista de la dificultat de programar obres de teatre que abordin l’adeu al cotxe, els organitzadors han optat per seleccionar “espectacles de velocitat reduïda”, és a dir, muntatges en què, segons Casares, “la relació entre l’escena i els espectadors és molt més franca”.

En aquesta línia la sala recupera L’empestat, una reescriptura de La tempesta, de Shakespeare, protagonitzada per Jordi Oriol i Carles Pedragosa. També es repescarà Granotes, d’Oriol Morales, i el recital poètic Yo inacabo, de Pablo Rosel, i s’estrenarà la posada en escena de La cremallera, de Martí Sales. De tota la programació, Rifé en destaca el laboratori artístic Motor i veu, en què s’han unit artistes de disciplines diferents per reflexionar sobre l’empremta ecològica dels cotxes. Els muntatges s’articularan al voltant de quatre conferències que Bravo equipara a “les quatre etapes per dir adeu al cotxe”. La primera abordarà “la batalla cultural” necessària per fer front “a l’allau propagandística de la indústria automobilística”, afirma Bravo. La segona oferirà una mirada crítica a la reconquesta del carrer, i la tercera reflexionarà sobre què passarà a les ciutats quan no hi hagi cotxes. El cicle clourà amb una conferència sobre l’impacte de l’alliberament del vehicle privat a la societat.