Temporada Alta tanca una edició atípica amb 88.876 espectadors presencials i virtuals

El festival Temporada Alta tanca aquest dimarts la 29a edició, la més atípica de totes, amb 88.876 espectadors, la gran majoria provinents del format virtual, tal com recull l'ACN. Tot i així, les produccions que s'han programat de manera presencial han registrat una ocupació del 88,8%, només mig punt menys que l'any passat. Però la reducció en l'aforament deixa un balanç de només 12.991 persones de públic present en teatres i auditoris, mentre que 70.286 provenen de la programació virtual: 8.756 als espectacles de pagament i 61.530 als continguts gratuïts. A més, hi ha hagut 1.600 assistents a les activitats complementàries i 3.999 al projecte educatiu A Tempo.

El director del festival, Salvador Sunyer, ja ha avançat que mantindran la programació a distància en els pròxims anys perquè els permet arribar a públics de tot el món més fàcilment. Sunyer ha detallat que s'han venut entrades a tretze comunitats autònomes de l'Estat i a vint països.

Davant d'aquestes xifres, Sunyer ha afirmat que la programació en línia "ha funcionat millor" del que s'esperaven. La idea inicial era crear "un banc de proves" de nous formats de dramatúrgia que ha tingut una gran rebuda del públic. Per això Sunyer ha avançat que a partir de l'any vinent organitzaran "dos festivals diferents", un en format presencial i l'altre amb propostes virtuals.

Un dels reptes que hauran de superar, tal com ha detallat el director de Temporada Alta, és veure com adapten el català en aquesta mena de programació perquè no suposi una barrera idiomàtica per a la resta de públic. Sunyer ha recordat que enguany la gent que pagava per veure el catàleg d'obres virtual podia accedir a espectacles en diferents idiomes, però el festival no té "la capacitat econòmica de subtitular-ho tot". Per això ha assegurat que buscarien una manera d'encaixar els espectacles en català en aquesta programació. "Tenim un any per treballar-ho", ha apuntat Salvador Sunyer.

Un dels tipus d'espectacles virtuals que més bona rebuda ha tingut del públic són les propostes a través de la plataforma Zoom. Entre aquestes hi havia La first casi blind date, en què un espectador podia tenir una 'cita a cegues' amb un actor o actriu durant mitja hora. En ell, cada persona parlava amb un actor diferent i l'espectacle s'adaptava depenent de la conversa. Arran d'aquest èxit, Sunyer ha assegurat que continuarien explorant aquests nous formats creatius.

Un altre dels espectacles que ha aixecat més interès és Audioguia per a supermercats en temps de pandèmia, de la companyia Cabosanroque. En aquest cas, el públic descarrega un àudio i pot seguir la narrativa des del seu mòbil en qualsevol supermercat de Catalunya. Ara, diversos festivals ja han demanat adaptar aquesta audioguia i es podrà sentir a l'Argentina i també a la resta de l'Estat.

Repensar el sistema cultural

Al balanç de l'edició d'enguany del Temporada Alta el director del festival ha aprofitat l'avinentesa per fer un encàrrec a les institucions i "repensar el sistema cultural d'aquest país". Segons Sunyer, la pandèmia ha tornat a posar de manifest les mancances del sector cultural. Per repensar aquest sistema, Sunyer ha proposat "mirar què hi ha a la resta d'Europa i no cometre els mateixos errors que ells han comès".

En aquest sentit, el director del Temporada Alta creu que caldria "dotar de contingut" els equipaments ja existents, com ara teatres, sales d'exposició i auditoris. "No calen edificis, ni estructures, ni més personal", ha afegit Sunyer.

Al Temporada Alta 2020 s’hi hauran vist 111 espectacles, 55 en la programació telemàtica A Distància i 56 en la presencial (12 dels quals en doble format, presencial i en línia). Malgrat les mesures pandèmiques i les restriccions de mobilitat i aforament, dels 120 espectacles programats inicialment només quatre s’han hagut de suspendre ( Fairfly, La lluna en un pot, Il Terzo Reich i La consagración de la primavera) i tres més s’han reprogramat per veure’s els pròxims mesos o l'edició següent de Temporada Alta ( Llibràlegs, Testimoni de guerra i Els gossos).