La 'Terra baixa' de Lluís Homar s'estrenarà al Temporada Alta iberoamericà

Temporada Alta Iberoamèrica ha programat 23 propostes escèniques, en un festival més internacional que mai, en què es podran veure espectacles de 12 països diferents a Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguai) i Lima (Perú) de l’1 al 20 de febrer del 2019.

Lluís Homar estrenarà la versió castellana de 'Terra baixa' i contribuirà a difondre l'obra d'Àngel Guimerà. Serà la primera producció del festival que s'estrena a Llatinoamèrica. Guillem Albà oferirà l'estrena absoluta de 'Calma!' En aquesta sisena edició es repetirà el Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic entre autors de les dues bandes de l’Atlàntic. D'aquí hi participaran Cristina Clemente amb 'Las lentes de mirar cargadores' i Marta Aran amb 'Puzzles', i d'allà, els escriptors argentins Andrea Marrazzi i Facundo Zilberberg, guanyador i segon classificat del Primer Torneig de Dramatúrgia Argentina fet a Timbre 4 el desembre del 2018.

L'Institut Ramon Llull ajudarà a fer que hi estrenin la mallorquina Xesca Salvà amb l’espectacle 'Cases' i l’aragonès Javier Aranda, amb la proposta de titelles 'Vida'. També actuarà a Lima el xòuman Rodrigo Cuevas amb 'El mundo por montera'.

El Temporada Alta Iberoamèrica vol establir un pont d’intercanvi entre l’escena del país i la iberoamericana: exportar produccions catalanes i servir de punt de trobada per aixecar muntatges com, recentment, la recuperació de 'La omisión de la familia Coleman'. En total es podran veure 70 funcions de produccions de Catalunya, Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Finlàndia, Israel, Mèxic i Colòmbia.

Espectacles sud-americans

El que va començar sent una petita mostra de teatre català a l'Argentina, gràcies a la vinculació del festival català amb Timbre 4 i el director Claudio Tolcachir, ha esdevingut un festival amb programació internacional que es desenvolupa en tres pisos diferents. De l'Uruguai hi van propostes com ara 'Cheta', de Florencia Caballero, o 'Dados Tirados', d’Anthony Fletcher. El Perú aporta a la programació 'Prehistoria de la felicidad', dansa i teatre físic de la mà d’Alonso Núñez, una història d’amor de la Compañía Animalen, 'Solo cosas geniales' o una proposta de teatre documental amb la firma de Rodrigo Soto, 'Pompeya'. D’aquest mateix gènere documental i procedents de Mèxic trobem els ja reconeguts pel públic del Temporada Alta Lagartijas Tiradas al Sol, amb la proposta de crítica política 'Santiago Amoukalli', que ja vam veure al festival gironí, i des de Colòmbia viatja Alfonso Ortiz per adaptar una proposta original de Dario Fo basada en la tradició oral xinesa. La programació provinent de l’Argentina inclou 'Tu veneno en mi', creació col·lectiva amb direcció de Manuel García Migani; 'La intención de las palomas', text de Fernando Ferrer, i 'Yo tenía un plan', una experiència emocional de Mónica Acevedo i Maria García de Oteyza.



D’Alemanya/Suïssa/Finlàndia arriba un projecte de teatre performàtic per a totes les edats, 'Mondkind', de Tom Schneider. França aporta dues propostes: 'Los acantilados de V.', realitat virtual per explicar una història sobre la presó, i 'Hasta el último suspiro', circ contemporani sota la direcció de Maryka Hassi. '10 miniballeti', un espectacle de dansa experimental, i 'Queer', de Francesca Pennini, suposen la representació italiana al projecte. I, en la mateixa línia artística, 'Altrove', amb coreografia d’Alessandro Schiattarella, aterra de Suïssa amb un muntatge de teatre físic que explora les possibilitats de les discapacitats. Per la seva banda, 'It’s always here' és el títol que arriba a Llatinoamèrica de més lluny. L’israeliana Adi Boutrous escenifica en el terreny de la dansa i el moviment com la trobada entre dos cossos reflecteix a la perfecció les relacions humanes i els seus conflictes.