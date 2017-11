Temporada Alta furga en les entranyes de ‘Las ideas’

El cor d’una obra de teatre sempre és una idea. Però quina és l’essència de les idees en si mateixes? Durant uns mesos, la pregunta va ballar per la ment del dramaturg argentí Federico León, que s’enfrontava a l’anhel de traslladar el procés de creació teatral dalt d’un escenari. “Mentre treballem en l’elaboració d’un espectacle hi ha alguna cosa que està molt viva, però que al final sempre queda fora de l’obra acabada. Em refereixo a aquell moment en què tot és potencial i infinit”, descriu León.

La solució per convertir aquesta experiència en un muntatge la va trobar casualment, quan se li va espatllar l’ordinador i va perdre totes les idees que hi tenia guardades. “Primer em vaig plantejar tornar a escriure tot el que havia desaparegut, però era una tasca ingent. Llavors vaig decidir transformar aquell accident en el punt de partida d’una obra”, recorda el dramaturg. Així es va començar a gestar Las ideas, que s’estrena demà al Teatre de Salt al festival Temporada Alta. Més enllà de l’origen, l’impacte dels accidents sobrevola tot l’espectacle. León explica que tenen aquest protagonisme perquè “els primers plans sempre es veuen modificats davant de limitacions i obstacles” i perquè “un s’acostuma a proposar una cosa, però després hi ha la realitat”.

Ara bé, la principal dificultat de Las ideas ha sigut, diu, “sintetitzar un procés de dos anys en una hora d’espectacle”. Les vivències de León a l’hora de crear un espectacle nodreixen el muntatge i, per dotar-lo de més versemblança, el dramaturg també hi actua. Ho fa al costat de Julián Tello, que l’acompanya al llarg de tot un procés de creació suposadament fictici. León admet que al principi no volia aparèixer a l’escenari perquè feia més de quinze anys que no actuava, però al final es va adonar que el projecte necessitava que hi participés com a actor. “Ha sigut una experiència nova i bona. Des de dins de l’espectacle també he après molt”, subratlla. La seva participació no es limita només a la presència de León, sinó que també implica l’escenografia. El dramaturg ha recreat els seus espais de treball amb objectes personals reals com la cadira d’escriptori que fa servir habitualment. “La intenció era partir de la realitat i, a través seu, saltar a la ficció”, destaca.

El pas d’una dimensió a l’altra és pràcticament imperceptible. A través de la metaficció, el públic de Las ideas adquireix un rol molt actiu. “M’interessava aprofundir tota l’estona com l’espectador veu algunes coses. En una escena, per exemple, en Julián i jo bevem whisky. El públic no sap si és de debò o no, si aquella acció és real o forma part de la ficció”, assenyala el dramaturg, que busca “que el públic s’acosti als espectacles de manera participativa i que vagi completant tot allò que queda a l’aire”.

Un moment de crisi “delicat”

Com en tot procés de creació, les inseguretats i els dubtes van acompanyar Las ideas fins que l’obra es va estrenar. León apunta que just abans de fer públic un muntatge “hi ha un moment de crisi molt delicat”. En aquesta ocasió, encara ho era més perquè generalment el procés de creació és una experiència privada i l’espectacle implicava “mostrar una cosa molt íntima a tothom”. Malgrat aquesta qüestió, León assegura que ha intentat dotar d’honestedat l’obra i que, fins i tot, hi ha inclòs algunes idees que acaben a la paperera. “A vegades alguna idea ens sembla estúpida i, després, es converteix en fonamental”, reflexiona el dramaturg, que conclou: “Crec que les males idees no existeixen i els accidents, tampoc”.