El Temporada Alta desplega les veles de la 29a edició irreductible davant el covid

Al director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, el covid li ha posat les coses difícils però no li ha tret les ganes de batallar: "No ens hem de queixar, les condicions són les que són", afirma el mateix Sunyer amb motiu de la presentació de la 29a edició del festival gironí, que mantindrà unes dates semblants a edicions anteriors, del 7 d'octubre al 8 de desembre. Sí que serà un repte fer un festival que cada any aconsegueix uns índexs molt alts d'ocupació amb uns aforaments reduïts a la meitat i amb poques possibilitats, com feien abans, de programar noves funcions dels més reeixits. "Això ens preocupa extraordinàriament, no sabem què passarà, qui vindrà al teatre i qui no", admet Sunyer.

La programació del 2020 mantindrà la línia d'anys anteriors d'un centenar d'espectacles, dels quals 69 seran presencials. Hi haurà 21 estrenes absolutes perquè les programacions d'altres festivals anteriors com el Grec es van veure afectades per la pandèmia. La resta es podran seguir per streaming o d'altres maneres virtuals. "Hi haurà més espectacles que cap any, i tothom cobrarà, encara que sigui per coses molt petites". L'objectiu de Sunyer ha sigut fer una edició "reconeixible" amb els eixos artístics habituals de les comarques gironines i el territori, internacional, més popular i de creació contemporània, i alhora que sigui "un banc de proves de nous formats".

Entre els noms més destacats hi haurà Julio Manrique i la seva troupe a l'espectacle inaugural i un Pedro Páramo dirigit per Mario Gas. També Andrés Lima, amb un espectacle sobre la prostitució amb Carmen Machi; i la Compañía Nacional de Teatro Clàsico, que debuta al festival amb un espectacle de Lluís Homar i Adriana Ozores sobre Juana de la Cruz. I els Mal Pelo i La Veronal en el terreny de la dansa contemporània, i Israel Galván i Rocío Molina en el del flamenc contemporani. Pel que fa a la programació internacional, forçosament reduïda pel covid, es podran veure espectacles de la Needcompany, de Guy Cassiers, de Romeo Castellucci i de la companyia mexicana Lagartijas Tiradas al Sol.

"Hem decidit fer el festival en part perquè els artistes estan en una situació extraordinàriament difícil i no tenen la protecció que sí que tenen en altres països d'Europa, i també en part perquè en una situació com aquesta els ciutadans tenen dret que les arts els ensenyin un altre aspecte de la seva vida", subratlla el director. No deixar de fer el festival tot i el covid és un reflex de la responsabilitat dels organitzadors per mantenir el teixit artístic, però Sunyer ha aprofitat la presentació per proposar a les administracions que, a més de "tapar forats" com han fet, contribueixin juntament amb la societat civil a "repensar el model teatral" europeu –del qual se n'han pogut observar els defectes– per un altre de nou "molt més útil". "És el moment de pensar menys en les estructures i els edificis i més en els continguts i la relació entre la cultura i l'educació", diu Sunyer.

Amb un 30% menys de pressupost

Els artistes catalans són any rere any un pilar del Temporada Alta, i enguany les circumstàncies han fet que això es potenciï: 52 dels espectacles tenen autoria catalana. "Aquesta xifra és una barbaritat –diu Sunyer–. Hem trobat espectacles que tindran un gran nivell". N'hi ha de noms consagrats com els dramaturgs Pau Miró i Lluïsa Cunillé i el cineasta i autor teatral Cesc Gay, i de companyies que "dibuixaran el futur de la nostra escena", com José y sus Hermanas i el creador Francesc Cuéllar.

El pressupost d'aquesta edició serà de 2,16 milions d'euros, un 30% menys que l'any passat. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas lamenta la reducció d'un 10% de l'aportació que han hagut de fer (50.000 euros) perquè han baixat els ingressos del conjunt de l'Ajuntament, però Sunyer explica que les principals davallades s'han produït en la partida del taquillatge i el patrocini. Les aportacions públiques al festival queden d'aquesta manera: Ajuntament de Girona, 450.000 euros; Ajuntament de Salt, 33.057 euros; Generalitat, 700.000 euros; Diputació de Girona, 265.000 euros; Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), 50.000 euros; Interreg, 75.000 euros, i Iberescena, 75.000 euros.