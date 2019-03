Tens 40 anys? També tens els teus ‘youtubers’

Els festivals de música i cinema ja conviuen amb un altre tipus d’esdeveniments: els festivals digitals, on es concentren creadors que triomfen en plataformes com YouTube, Twitter i Instagram. Aquest cap de setmana se celebra un dels esdeveniments d’aquest tipus més esperats de l’any a l’Estat, el Carballo Interplay de la Corunya, l’equivalent al Primavera Sound d’aquest format. Un nom crida l’atenció en un cartell amb figures com la còmica argentina Marina Pichot, Charo López, Rocío Quillahuaman, El Hematocrítico, Anabel Lorente i Christian Flores. És el de Los Prieto Flores, el duet de youtubers que formen Borja Prieto i Natalia Flores.

El seu univers és a les antípodes dels youtubers canònics, ells juguen en una altra lliga. Superen la quarantena, sumen quatre fills i poblen el seu canal de personatges tan populars i culturals com Javiera Mena, Los Planetas, Julieta Venegas i Carolina Durante. Completament adaptat als codis que mouen Internet, Borja Prieto és un dels personatges més interessants i hiperactius de l’escena indie madrilenya dels últims vint anys: creador de l’agència de comunicació i publicitat Está Pasando (responsables de les campanyes espanyoles de Narcos i Stranger things ), músic de Meteosat (banda que va compartir amb el periodista Ignacio Escolar), creador de fanzins i microsegells independents, heroi de la podcastfera i exdirector de continguts de MySpace a Espanya. Prieto comparteix canal amb la seva companya, l’argentina Natalia Flores, i junts han transformat el menjador de casa seva en un plató en què es parla, sense massa filtre, de música, cultura pop i feminisme a parts iguals.

Els clips sobre la històrica Bikini Kill, les llistes de cançons preferides com la de The Cure, guies de com sobreviure en un parc amb criatures o l’explicació de fenòmens com el mamasplaining són alguns dels seus hits. Youtubers amb cabells blancs que connecten amb una generació que els va descobrir llegint fanzins fotocopiats. La suma de visites dels seus vídeos voreja els 4 milions de reproduccions.