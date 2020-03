Currentzis, titànic i transfigurador

Teodor Currentzis i l'Orquestra Simfònica SWR Stuttgart

L'Auditori. 4 de març

Revestit d’una fama ben justificada i amb antecedents que el coronen com una de les batutes més brillants de l’actualitat, Teodor Currentzis ha debutat a Barcelona gràcies a Ibercamera. I ho ha fet en un Auditori rendit als peus del director grec al final de cadascuna de les dues parts d’una vetllada en què la música va emergir del misteri. Deien que Miquel Àngel no esculpia, sinó que extreia la figura del bloc de marbre que tenia davant, a partir de la idea platònica de la preexistència. Currentzis s’erigeix igualment en un demiürg impulsor d’extraordinàries idees musicals, extretes amb naturalitat d’una formació sòlida i compacta com l’Orquestra Simfònica SWR de Stuttgart.

El gest de Currentzis és poc ortodox i a voltes sembla un ballarí. L’histrionisme marca de la casa, però, no és un recurs buit, perquè el grec viu i sent la música i l’arrenca amb complicitat de les excel·lents seccions que formen l’orquestra alemanya.

La primera part va ser una classe magistral amb una Mort i transfiguració straussiana sumptuosa, de so compacte i dúctil, amb un clímax final que va aconseguir mantenir uns segons de silenci com a part integrant del discurs musical. Amb això n’hi hauria hagut prou per tornar a casa, però la segona part reservava un plat fort: la primera simfonia de Mahler. Batejada com a Tità, la peça del compositor austrobohemi va gaudir de la generositat sonora que reclama la partitura, però també de la lectura personal de Currentzis. El desvetllament del misteri del primer moviment no renyia amb l’equilibri sonor de totes les seccions, que van saber dibuixar l’entramat textual i narratiu proposat per Mahler. Els músics van plegar-se als rubati capritxosos –però eficaços- de Currentzis, a l’articulació peculiar de la corda i a una concepció metafísica de la simfonia, fins a arribar al magma volcànic del quart moviment. El joc de tensions dels diversos episodis d’aquest Stürmisch bewegt es va ensenyorir de la lectura de Currentzis, amb viatges que anaven de la tenebra a la llum amb inusitada bellesa i ferotges contrastos. Titànic i genial. Ευχαριστώ.