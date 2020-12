El Terrat es llança al teatre

És curiós que una productora audiovisual celebri els seus 30 anys d'història fent obres de teatre. "És una qüestió de filosofia –diu l'actor i productor Enric Cambray, adjunt a la direcció creativa d' El Terrat, al costat de David Lillo–. Volíem mirar més al futur que al passat, no volíem fer un documental. Volíem apostar per coses noves i fer que la marca estigui viva. I, a més, els programes de televisió que més han triomfat sempre són amb públic en directe". Per això van idear una temporada amb quatre produccions que acabarien coincidint en cartell a finals del 2020. La pandèmia ha alterat els seus plans i, amb retard, finalment coincideixen a Barcelona tres comèdies amb el seu segell.

Al Barts s'acaba d'estrenar La gran ofensa, una obra sobre els límits de l'humor (en concret, el terrorista) d'Oriol Pérez i Serapi Soler. És un muntatge que va néixer gràcies al festival d'humor Singlot, que durant cinc anys ha dirigit Andreu Buenafuente dins el festival de música de la Porta Ferrada. El Terrat es va comprometre fa dos anys a la producció d'aquest muntatge d'una companyia jove i sense cares conegudes, que ja ha fet temporada al Teatro Lara de Madrid i ara en fa tres setmanes a Barcelona. El 13 de gener torna a l'Escenari Brossa una coproducció del 2018 amb Sixto Paz, la preciosa Les coses excepcionals, que interpretaran per torns Leticia Dolera i Pau Roca. I el 7 de gener comença funcions al Coliseum l'espectacle de més envergadura i més maleït de tots, que porta un títol que vol ser una profecia autocomplerta: L'èxit de la temporada. De moment, l'obra ha patit tots els efectes de la pandèmia: múltiples interrupcions en els assajos, la cancel·lació de funcions al Teatre Victòria i la recol·locació de teatre i dates. "Ens vam plantejar aturar-ho i al final es fa un esforç i es tira endavant. Però ha sigut realment complicat", diu Cambray, que coescriu i codirigeix l'obra amb Israel Solà. El quart espectacle que han produït i tenen congelat a la recambra és Pegados, un musical de mitjà format que es va estrenar però es va haver de cancel·lar afectat pel toc de queda.

651x366 Una imatge de l'obra 'La gran ofensa'. / El TERRAT Una imatge de l'obra 'La gran ofensa'. / El TERRAT

El Terrat ja va donar el tret de sortida del curs teatral dirigint la gala Catalunya aixeca el teló!. Ningú s'esperava que havia de venir l'any més crític dels que es recorden, amb una caiguda de públic del 56% i aforaments capats al 50%. "Una producció teatral és un gran risc. L'empresa fa una inversió forta en un moment que no es fan noves produccions", adverteix Cambray. L'èxit de la temporada vol demostrar una aposta ferma per la creació teatral i reunirà les principals cares conegudes de la història de la casa (Sílvia Abril, Fermí Fernandes, Oriol Grau, Mònica Pérez, Jordi Ríos, David Fernández, Mònica Macfer i Alba Florejachs) al voltant d'una companyia de teatre que es retroba 20 anys després per posar en escena ni més ni menys que Romeu i Julieta. El Terrat pensa sempre a rendibilitzar els espectacles a escala estatal, de manera que el muntatge hauria d'arribar al teatre La Latina de Madrid i fer gira.

Des del 1989, quan va començar el programa El Terrat de Ràdio a Ràdio Reus, la productora ja havia entrat altres vegades al teatre, però eren terrenys coneguts com els monòlegs i els esquetxos ( Terrat pack, Comando a distància). En canvi, mai s'hi havia abocat amb tanta força i tampoc no havia entrat en el teatre de text de nova creació. "Ens volíem allunyar del que potser s'espera d'aquests actors, a qui a vegades ni truquen per fer teatre", diu Cambray. L'èxit de la temporada és una obra feta a mida que, a més d'activar els referents de l'humor de Buenafuente i companyia, entra a jugar amb tot el que envolta els actors d'humor televisiu. "Parla de l’ofici dels còmics, d’una història d’amistat durant 20 anys, com és la seva, i també ofereix una mirada sobre l’èxit i el fracàs, sobre com les vides que poden començar en un mateix punt, amb els anys agafen camins diferents i pot ser més crua per a uns que per a d'altres", explica el coautor. "El millor és que ells són amics, són una troupe molt interessant, molt potent, i se't desperta una nostàlgia molt bèstia perquè t'has criat amb ells", sentencia Cambray, que a més d'actuar a El petit príncep i El mètode Grönholm, està dirigint L'èxit de la temporada i ideant la gala dels premis Gaudí. "Sí, tal com està el pati, soc un privilegiat".