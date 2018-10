The Penguins estrenen el videoclip de 'Cent mil barrots'

The Penguins, la banda de música jamaicana coneguda pel projecte familiar Reggae per Xics, ja ha enllestit un nou disc, 'Herois de cartró', que publicarà Buenritmo el 26 d'octubre. De moment ja se'n pot escoltar una cançó, 'Cent mil barrots', que ve acompanyada d'un videoclip dirigit per Joan Riera.

'Cent mil barrots (produïda a Medusa Estudio per Roger Rodés) mostra el vessant més pop i vitalista dels Penguins. La cançó, a partir de traces surrealistes, esdevé "un cant d’alliberament que es pot situar com un reflex i retrat de les lluites que emprenem dia a dia de forma individual i col·lectiva".

El nou disc del grup de Sant Feliu de Llobregat suposa un salt endavant en la producció, l'estil i el llenguatge del grup, que aposta definitivament pel català com a vehicle d'expressió i que, a la vegada, decideix emprendre el mateix viatge dels vells emigrants jamaicans cap a Anglaterra. Amb un peu a cada illa, The Penguins s'emmirallen també en l’escena britànica, en referents com el grup Madness.

El disc 'Herois de cartró' inclou onze temes propis en què la banda continua reivindicant els ritmes jamaicans alhora que explora una sonoritat més pop, amb referències clàssiques com The Kinks, el 'britpop' d'Oasis, tocs de 'power-pop', 'northern soul' i sobretot reverències constants a Madness.

La presentació oficial del disc serà el 5 de desembre a La [2] de l'Apolo, a Barcelona, tot i que el 6 d'octubre també actuaran a la Mirona de Salt amb Toots & The Maytals.