‘The tale’: descobrir-te víctima d’abusos 45 anys després

La sexualitat de les noies adolescents acostuma a dibuixar-se com un elixir perillós i irresistible, com si totes les joves fossin femmes fatales en biquini que es preparen luxuriosament per entrar en una piscina. Coquetes. Precoces. És un mite pútrid que també ens hem explicat a nosaltres mateixes: si a l’adolescència un home se sent inevitablement atret cap a nosaltres, el nucli de la maldat i la transgressió ve de nosaltres, no d’ell. Estem tan acostumades a veure -llegir, escoltar, conèixer- aquesta idea de l’adolescència femenina a través d’uns ulls masculins hipnotitzats, que gairebé ni parpelleges als primers flashbacks de The tale, en què una Jennifer adulta (Laura Dern) recorda quan anava a classes d’equitació amb 15 anys i atreia l’atenció de Mrs. G, una mestra aparentment fascinant, i el Bill, l’entrenador. Però aleshores el flashback s’acaba. “No. Eres més jove”, diu la seva mare, que acosta a la Jennifer adulta un àlbum de fotos. “Aquí tenies 13 anys”, afirma, assenyalant una foto. I aleshores apareix de nou el flashback amb els mateixos moments i el mateix diàleg, però la Jennifer ara és jove, molt més jove. És una nena.

The tale, que va inaugurar el Festival de Sundance i s’ha estrenat directament a l’HBO, en què es pot veure en streaming, es basa en la vida real de Jennifer Fox, la guionista i directora del film. El títol fa referència a una història que va escriure amb 13 anys, de la qual es llegeixen alguns fragments a la pel·lícula. Als crèdits finals s’explica que s’han canviat alguns detalls i que s’han utilitzat cossos d’adults per les escenes que representen sexe amb una menor. Aquests són aspectes essencials i horribles de The tale. És una història real sobre violacions a menors, malgrat que es rememora de manera difusa, deixant-se perdre en el trauma i en el pas del temps. La seva peculiar estructura, amb una narrativa que oscil·la a través dels flashbacks, és intrigant, i les sòlides interpretacions, especialment la de la Jennifer jove (Isabelle Nélisse) i la monitora jove (Elizabeth Debicki), afavoreixen els moments de diàlegs excessius. És una bona pel·lícula, però part de mi voldria no haver-la vist.

Explicar-se mentides per viure

La Jennifer adulta, directora de documentals i professora, està immersa en la feina del dia a dia quan rep una trucada que ho capgira tot. La seva mare, preocupada, li explica que ha trobat un relat inquietant que la protagonista havia escrit quan tenia 13 anys. La Jennifer comenta aleshores al seu xicot que va tenir una “relació” amb un noi més gran quan ella era adolescent, però no hi dona importància. Eren els anys 70. La protagonista comença a furgar en les fotos, els diaris i les cartes guardades. Parla amb altres dones que també van assistir a classes d’equitació i es retroba amb Mrs. G, que ara és una vella alcohòlica. La dona tracta la Jennifer amb menyspreu, sense voler admetre ni discutir sobre com la va influir i la va empènyer cap al Bill. La Jennifer adolescent va a cavall, corre i surt a sopar amb Mrs. G i el Bill, passa moltes estones tota sola amb l’entrenador mentre l’estratègia depredadora de l’home va en augment. Comença com una actitud incòmode d’observar fins que esdevé tan inquietant que fins i tot em reca fer aquest article del film.

“Ens expliquem històries a nosaltres mateixos per poder viure”, diu la Jennifer adulta als seus estudiants en una escena. No és una observació especialment singular, però és el fil conductor de la pel·lícula: la idea de la memòria per davant de tot. La història que la Jennifer s’ha explicat a ella mateixa és el relat que a ella li agrada, o almenys el relat a què s’ha acostumat -i que substitueix una història molt més trista, dolorosa i solitària, l’única virtut de la qual és que és veritat-. ¿És aquesta prou raó per autoenganyar-se? The tale no sembla tenir-ho clar, però com se’n pot estar segur?

Els aspectes més interessants i complexos de la història venen dels flashbacks somiadors i mal·leables de Jennifer Fox. Primer veiem el record d’un dia nadalenc en què nevava. No, en realitat era un dia de tardor i no hi havia neu. Però com més sovint modifiquem un record, més veritable es torna. Modificar un mal record per suavitzar-lo pot alliberar el supervivent, però a la vegada pot exculpar la persona que l’ha provocat. De manera que la responsabilitat sobre aquest record esdevé col·lectiva. El violador negarà haver violat, i és massa injust i incòmode insistir al supervivent de ser l’únic guardià del record real.

The tale és una empenta, doncs, per disseminar una veritat difícil i, per extensió, un argument per confrontar la realitat de l’abús amb els abusadors, independentment de com de dolorós pugui ser aquest procés. I és espantosament i inoblidablement efectiu.