La "nova edat fosca digital" protagonitza el festival The Influencers al CCCB

Les dones protagonitzaran la 14a edició de The Influencers al CCCB, un festival d'art no convencional que tindrà lloc del 25 al 27 d'octubre i que explora "els fenòmens més creatius i menys usuals de la societat digital a través de projectes que es mouen entre l'art, la tecnologia i les noves cultures populars digitals", segons expliquen els seus organitzadors. Artistes no professionals, 'hacktivistes' i escriptores hi faran conferències, tallers i projeccions.

Aquest any el festival girarà al voltant de la noció de la "nova edat fosca digital", explica Bani Brusadin, codirector del festival. La programació inclou l'artista i activista iraniana Morehshin Allahyari, que parlarà sobre colonialisme digital, la matemàtica i activista nord-americana Cathy O'Neil, autora del llibre 'Armas de destrucción matemática', que tractarà la cara oculta del 'big data' i els algoritmes, i l'escriptora nord-americana d'origen xinès An Xiao Mina, experta en xarxes, contextos de censura a la Xina i el poder polític dels mems.

"L'era digital va néixer creient en la utopia. Als anys 90 estàvem entusiasmats amb les possibilitats de democratització de la cultura i la informació que oferia internet. Però ja hem vist que aquest sentit utòpic ha fracassat i avui sabem que internet és una enorme màquina de control. Per això necessitem revifar l'enginy per sortir del forat d'aquest sistema disfuncional", reflexiona Brusadin.

Per complementar la programació es durà a terme 'Cryptorave', un experiment que combina els sistemes i les cultures 'blockchain' amb el joc de rol: un taller de disseny de plataformes d'internet descentralitzades i el Barcelona Internet Tour, una ruta turística pels espais on són les infraestructures de la xarxa informàtica.

The Influencers 2018 s'emmarca en The New Networked Normal (NNN), un projecte europeu sobre art i tecnologia, del qual forma part el festival Transmediale (Berlín), la iniciativa Abandon Normal Devices (Manchester), el festival de cultures electròniques STRP (Eindhoven) i el CCCB.